نحن على أعتاب يوم نصف رمضان، وها قد مضى نصف الطريق من هذا الشهر الفضيل، وما زالت أمامنا فرصة عظيمة لنغتنم ما تبقى. غدًا، سندخل في النصف الثاني من رمضان، فليكن ذلك دافعًا لنا لمضاعفة الجهد، وشحذ الهمم، والتقرب أكثر إلى الله.



رمضان هو شهر التغيير، شهر الصفاء الروحي والتوبة، فهل حققنا ما كنا نطمح إليه في النصف الأول؟ إن كنا قد اجتهدنا، فلنزداد ثباتًا، وإن كنا قد قصرنا، فليكن ما تبقى فرصة للتدارك. فالأيام تمضي سريعًا، وسرعان ما سنجد أنفسنا نودع هذا الشهر المبارك، فلنجعل ما بقي أفضل مما مضى.



لنجعل قلوبنا متعلقة بالله، نكثر من الذكر، نستثمر كل لحظة في الدعاء، ونسعى لنيل الرحمة والمغفرة. فالفرصة لا تزال قائمة، وأجمل ليالي رمضان لم تأتِ بعد، فلنستعد لاستقبال العشر الأواخر بروح متجددة، ونية خالصة.



اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر وأنت راضٍ عنا، ووفقنا لاغتنام كل لحظة فيما ي

رضيك.