سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الرابع

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yaso ياسمين

yaso ياسمين

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تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري

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تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا

سلسلة إكتشف الرقم السري

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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استغرق العضو اكثر

من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة





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