اتركوا الخلق للخالق

OmarBincoNero
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 ماي 2018
- المشاركات
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- 40
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- 3
- الإقامة
- Egypt
- الجنس
- ذكر
الطفلة_السمينة لي #ضحكتو_عليهـا راهي دير #في_ريجيم و حارمـة روحها باش تسلم من #كلامكـم ...
و #الطفلة_الكـحلوش اللي #عقدتوهـا راهي تستعمل في #حاجات_تضرها بااش تولي بيضاء #بااش_تقبلوها ....
و #القصيـرة راهي #مكسرة_عظـامها با Talon باش ما #تَحرشوش_بيـها ..
و #الـعازبة.. #حرَمت_روحـها من الاعرااس *_* ! و #المناسبات بااش ما يجرحوهـاش على الزواج .....
و هذاك #الطفـل_الزواالي اللي ذليتوه و ضحكتو على #لبستو ولا يسـرق باش يلبس كيفكم و #ماتضحكوش_علـيه !!!
#علاش ! #مخلييّــن حياتكـم و #عاايشين_حيااة_الغاشي ؟
علاش ما #تلتهاوش_برواحـكم و تخلـو العباد في حالهم 🙏
#بكـلمة_وحدة تدمر عبد و ذلو 😡 -.- اتركوا #الخلـق_للخالق و تهلاو برواحكم ...كل وااحد #وااش_عطاه_ربـي
و #الطفلة_الكـحلوش اللي #عقدتوهـا راهي تستعمل في #حاجات_تضرها بااش تولي بيضاء #بااش_تقبلوها ....
و #القصيـرة راهي #مكسرة_عظـامها با Talon باش ما #تَحرشوش_بيـها ..
و #الـعازبة.. #حرَمت_روحـها من الاعرااس *_* ! و #المناسبات بااش ما يجرحوهـاش على الزواج .....
و هذاك #الطفـل_الزواالي اللي ذليتوه و ضحكتو على #لبستو ولا يسـرق باش يلبس كيفكم و #ماتضحكوش_علـيه !!!
#علاش ! #مخلييّــن حياتكـم و #عاايشين_حيااة_الغاشي ؟
علاش ما #تلتهاوش_برواحـكم و تخلـو العباد في حالهم 🙏
#بكـلمة_وحدة تدمر عبد و ذلو 😡 -.- اتركوا #الخلـق_للخالق و تهلاو برواحكم ...كل وااحد #وااش_عطاه_ربـي