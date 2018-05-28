اتركوا الخلق للخالق

الطفلة_السمينة لي #ضحكتو_عليهـا راهي دير #في_ريجيم و حارمـة روحها باش تسلم من #كلامكـم ...

و #الطفلة_الكـحلوش اللي #عقدتوهـا راهي تستعمل في #حاجات_تضرها بااش تولي بيضاء #بااش_تقبلوها ....

و #القصيـرة راهي #مكسرة_عظـامها با Talon باش ما #تَحرشوش_بيـها ..

و #الـعازبة.. #حرَمت_روحـها من الاعرااس *_* ! و #المناسبات بااش ما يجرحوهـاش على الزواج .....

و هذاك #الطفـل_الزواالي اللي ذليتوه و ضحكتو على #لبستو ولا يسـرق باش يلبس كيفكم و #ماتضحكوش_علـيه !!!

#علاش ! #مخلييّــن حياتكـم و #عاايشين_حيااة_الغاشي ؟

علاش ما #تلتهاوش_برواحـكم و تخلـو العباد في حالهم 🙏

#بكـلمة_وحدة تدمر عبد و ذلو 😡 -.- اتركوا #الخلـق_للخالق و تهلاو برواحكم ...كل وااحد #وااش_عطاه_ربـي