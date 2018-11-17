دعوا الخلق للخالق!

الطفلة_السمينة لي ضحكتو عليهـا راهي دير في ريجيم و حارمـة روحها باش تسلم من كلامكـم ...

و الطفلة الكـحلوش اللي عقدتوهـا راهي تستعمل في حاجات تضرها بااش تولي بيضاء بااش تقبلوها ....

و القصيـرة راهي مكسرة عظـامها با Talon باش ما تَحرشوش بيـها ..

و الـعازبة.. حرَمت روحـها من الاعرااس ! و المناسبات بااش ما يجرحوهـاش على الزواج .....

و هذاك الطفـل الزواالي اللي ذليتوه و ضحكتو على لبستو ولا يسـرق باش يلبس كيفكم و ماتضحكوش علـيه !!!

علاش ! مخلييّــن حياتكـم و عاايشين حيااة الغاشي ؟

علاش ما تلتهاوش برواحـكم و تخلـو العباد في حالهم 🙏

بكـلمة وحدة تدمر عبد و ذلو .. اتركوا الخلـق للخالق و تهلاو برواحكم ...كل وااحد وااش عطاه ربـي..