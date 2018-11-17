دعوا الخلق للخالق!

O

Omaar Zengarr

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
12 نوفمبر 2018
المشاركات
21
الإعجابات
27
النقاط
3
محل الإقامة
Egypt
الجنس
ذكر
#1
الطفلة_السمينة لي ضحكتو عليهـا راهي دير في ريجيم و حارمـة روحها باش تسلم من كلامكـم ...
و الطفلة الكـحلوش اللي عقدتوهـا راهي تستعمل في حاجات تضرها بااش تولي بيضاء بااش تقبلوها ....
و القصيـرة راهي مكسرة عظـامها با Talon باش ما تَحرشوش بيـها ..
و الـعازبة.. حرَمت روحـها من الاعرااس ! و المناسبات بااش ما يجرحوهـاش على الزواج .....
و هذاك الطفـل الزواالي اللي ذليتوه و ضحكتو على لبستو ولا يسـرق باش يلبس كيفكم و ماتضحكوش علـيه !!!
علاش ! مخلييّــن حياتكـم و عاايشين حيااة الغاشي ؟
علاش ما تلتهاوش برواحـكم و تخلـو العباد في حالهم 🙏
بكـلمة وحدة تدمر عبد و ذلو .. اتركوا الخلـق للخالق و تهلاو برواحكم ...كل وااحد وااش عطاه ربـي..
 
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