دعوا الخلق للخالق!

Omaar Zengarr
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 21
- الإعجابات
- 27
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- Egypt
- الجنس
- ذكر
الطفلة_السمينة لي ضحكتو عليهـا راهي دير في ريجيم و حارمـة روحها باش تسلم من كلامكـم ...
و الطفلة الكـحلوش اللي عقدتوهـا راهي تستعمل في حاجات تضرها بااش تولي بيضاء بااش تقبلوها ....
و القصيـرة راهي مكسرة عظـامها با Talon باش ما تَحرشوش بيـها ..
و الـعازبة.. حرَمت روحـها من الاعرااس ! و المناسبات بااش ما يجرحوهـاش على الزواج .....
و هذاك الطفـل الزواالي اللي ذليتوه و ضحكتو على لبستو ولا يسـرق باش يلبس كيفكم و ماتضحكوش علـيه !!!
علاش ! مخلييّــن حياتكـم و عاايشين حيااة الغاشي ؟
علاش ما تلتهاوش برواحـكم و تخلـو العباد في حالهم 🙏
بكـلمة وحدة تدمر عبد و ذلو .. اتركوا الخلـق للخالق و تهلاو برواحكم ...كل وااحد وااش عطاه ربـي..
و الطفلة الكـحلوش اللي عقدتوهـا راهي تستعمل في حاجات تضرها بااش تولي بيضاء بااش تقبلوها ....
و القصيـرة راهي مكسرة عظـامها با Talon باش ما تَحرشوش بيـها ..
و الـعازبة.. حرَمت روحـها من الاعرااس ! و المناسبات بااش ما يجرحوهـاش على الزواج .....
و هذاك الطفـل الزواالي اللي ذليتوه و ضحكتو على لبستو ولا يسـرق باش يلبس كيفكم و ماتضحكوش علـيه !!!
علاش ! مخلييّــن حياتكـم و عاايشين حيااة الغاشي ؟
علاش ما تلتهاوش برواحـكم و تخلـو العباد في حالهم 🙏
بكـلمة وحدة تدمر عبد و ذلو .. اتركوا الخلـق للخالق و تهلاو برواحكم ...كل وااحد وااش عطاه ربـي..