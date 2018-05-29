بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ان ما تحصده أجسادنا من الطاعات تحرقه ألسنتنا من الزلات ..

فالصمت والتغافل منهج الصالحين .. لذا قل خيرا أو أصمت ...

فسلامة المرء بين فكيه !! اي لسانه ان صانه !! ولا اقصد ان تبقا صامتا ..

: لا تمل من التوبة

حتى وإن تكرر الذنب !!

أليس كلما اتسخ ثوبك غسلته ؟؟

>> كذلك كلما أذنبت استغفر ربك ..

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لا ينبغي أن تُبقي شفتيك

مطبقتين !!_

حركهما

تتحرك ..

معك أقلام الكرام الكاتبين !!_

اكثر التهليل ..

والتسبيح..

والتكبير ..

والتحميد..

اغتنم كل دقيقه من عمرك ☔️

قبل موعد الرحيل