نصيحة...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
110
الإعجابات
131
النقاط
9
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان ما تحصده أجسادنا من الطاعات تحرقه ألسنتنا من الزلات ..
فالصمت والتغافل منهج الصالحين .. لذا قل خيرا أو أصمت ...
فسلامة المرء بين فكيه !! اي لسانه ان صانه !! ولا اقصد ان تبقا صامتا ..
: لا تمل من التوبة
حتى وإن تكرر الذنب !!
أليس كلما اتسخ ثوبك غسلته ؟؟
>> كذلك كلما أذنبت استغفر ربك ..
.
لا ينبغي أن تُبقي شفتيك
مطبقتين !!_
حركهما
تتحرك ..
معك أقلام الكرام الكاتبين !!_
اكثر التهليل ..
والتسبيح..
والتكبير ..
والتحميد..
اغتنم كل دقيقه من عمرك ☔️
قبل موعد الرحيل
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
110
الإعجابات
131
النقاط
9
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
{ إليهِ يصعدُ الكَلِمُ الطيّب }
حتى ولو لم يُقدّر الآخرون طيبة كلماتك وصدق عباراتك..
يكفيك أنها تصعد لـِربك وتزف إلى سماواته العُلا ..
تأملوها ❤️
 
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