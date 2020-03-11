قبل أن تغتاب تذكر ان ستأكل لحمه ميت ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ماتجمعه أجسادنا من الطاعات تحرقه ألسنتنا بالزلات ،فالصمت والتغافل منهح الأنبياء والصالحين ،لذا قل خيرا أو أصمت فسلامة المرء بين كفيه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، وآكل مال هذا، وسفك دم هذا ،وضرب هذا ،فيعطي هذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،ف ان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ،فطرحت عليه ،ثم طرح في النار" لاحول ولاقوة إلا بالله يارب سترك، كما أن ثلث عذاب القبر من الغيبة والنميمة والعياذ بالله

قبل أن تغتاب أحد ،تذكر إن ستأكل لحمه ميت،

"ولايغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم "

إذا اغتبت شخص ولم تتمكن من الإستسماح منه، فاذكره بالخير بنفس الأماكن التي اغتبته بها، وادع له بالخير، واستغفر له ،لعل ذلك يكفر ذنبك "

وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصاد ألسنتهم"

الغيبة

اذا ذكر أخاه بما يكره من العيوب وهي فيه، فإن لم تكن فيه فهو البهتان كما في الحديث "قيل مالغيبة يارسول الله ؟فقال ذكرك أخاك بما يكره ،قيل:أفرأيت إن في أخي ماأقول؟ قال :ان كان فيه ماتقول فقد اغتبته ،وان لم يكن فيه فقد بهته "رواه مسلم

النميمة

هي نقل الكلام للإفساد بين الصديقين او الزوجين للإفساد بينهما سواء كان مانقله حقا اوصدقا ،ام باطلا وكذبا وسواء قصد الافساد أم لا ،فالعبرة مايؤول إليه ،فإن أدى نقل كلامه إلى فساد البين فهي النميمة ،وهي محرمة .

ولتترك الغيبة والنميمة قل :اللهم اجعل كتابي في عليين ،واحفظ لساني عن العالمين.