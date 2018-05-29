قرنون محشي في الفرن

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

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قرنون محشي في الفرن
:المقادير
.حبات قرنون منظفة ومسلوقة في الماء والملح
لحم مفروم
بصلة صغيرة مفرومة
بيضة
معدنوس مقطع
ملعقة كبيرة شابلير
ملعقة صغيرة نشاء
ملح وفلفل أسود
مرق دجاج أبيض
جبن مبشور

:طريقة التحضير
، في وعاء يوضع اللحم المفروم ،الخبز ،البصل ،النشاء
المعدنوس، التوابل ويجمع الكل بصفار البيضة
تحشى حبات القرنون بالحشو ويمسح عليها ببياض البيض أما باقي الحشو فيشكل كرات
توضع حبات القرنون في صينية الفرن مع كرات اللحم ويصب عليها مرق الدجاج
تدخل الصينة إلى الفرن حتى ينضج تماما ويضاف فوقه الجبن المبشور
تعاد الصينية إلى الفرن حتى يذوب الجبن
يقدم الطبق مع البطاطا المقلية وحبات الزيتون وبالصحة والعافية




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