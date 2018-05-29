همسة المساء...

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
115
الإعجابات
136
النقاط
9
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
..همسة المساء .

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☄الاستغفار ينقلك من حالة
الحزن إلى السرور،…
ومن الهم إلى الفرح.
،ومن الخطيئة إلى التوبة،…
ومن الضعف إلى القوة…
،ومن الفقر إلى الغنى…

☄"استغفر" ربك .

☄نستغـفـرك ربـي مـن كـل نيـة
سيـئة جالـت فـي صـدورنآ
ومـن كـل عمل تضيـق بـه قبــورنآ ,
استغفر الله العظيم واتوب إليه
☄ أستغفرك ربي خضوعاً لك -☄أستغفرك ربي تعلقاً بك
☄-أستغفرك ربي طلباً لمغفرتك
☄-أستغفرك ربي شوقاً إلى جنتك
☄-أستغفرالله العظيم
وأتوب إليه ..

❄️مساؤكم بذكر الله
وبالأستغفار اجمل ❄️

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OmarBincoNero

OmarBincoNero

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
7 ماي 2018
المشاركات
28
الإعجابات
50
النقاط
3
الإقامة
Egypt
الجنس
ذكر
#2
استغفرك ربي وأتوب إليك ..
اللهم اغفر لنا الذنوب وتب علينا لنتوب ..
ربي يجازيكي خير ويسعدك أختي 🌹
 
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