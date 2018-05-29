..همسة المساء .



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☄الاستغفار ينقلك من حالة

الحزن إلى السرور،…

ومن الهم إلى الفرح.

،ومن الخطيئة إلى التوبة،…

ومن الضعف إلى القوة…

،ومن الفقر إلى الغنى…



☄"استغفر" ربك .



☄نستغـفـرك ربـي مـن كـل نيـة

سيـئة جالـت فـي صـدورنآ

ومـن كـل عمل تضيـق بـه قبــورنآ ,

استغفر الله العظيم واتوب إليه

☄ أستغفرك ربي خضوعاً لك -☄أستغفرك ربي تعلقاً بك

☄-أستغفرك ربي طلباً لمغفرتك

☄-أستغفرك ربي شوقاً إلى جنتك

☄-أستغفرالله العظيم

وأتوب إليه ..



❄️مساؤكم بذكر الله

وبالأستغفار اجمل ❄️



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