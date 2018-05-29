اميرة المدائن
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- 9
- العمر
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- الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
..همسة المساء .
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☄الاستغفار ينقلك من حالة
الحزن إلى السرور،…
ومن الهم إلى الفرح.
،ومن الخطيئة إلى التوبة،…
ومن الضعف إلى القوة…
،ومن الفقر إلى الغنى…
☄"استغفر" ربك .
☄نستغـفـرك ربـي مـن كـل نيـة
سيـئة جالـت فـي صـدورنآ
ومـن كـل عمل تضيـق بـه قبــورنآ ,
استغفر الله العظيم واتوب إليه
☄ أستغفرك ربي خضوعاً لك -☄أستغفرك ربي تعلقاً بك
☄-أستغفرك ربي طلباً لمغفرتك
☄-أستغفرك ربي شوقاً إلى جنتك
☄-أستغفرالله العظيم
وأتوب إليه ..
❄️مساؤكم بذكر الله
وبالأستغفار اجمل ❄️
ـــــــــــــــــــــــ❄️❄️❄️ــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ❄️❄️❄️ـــــــــــــــــــــــ
☄الاستغفار ينقلك من حالة
الحزن إلى السرور،…
ومن الهم إلى الفرح.
،ومن الخطيئة إلى التوبة،…
ومن الضعف إلى القوة…
،ومن الفقر إلى الغنى…
☄"استغفر" ربك .
☄نستغـفـرك ربـي مـن كـل نيـة
سيـئة جالـت فـي صـدورنآ
ومـن كـل عمل تضيـق بـه قبــورنآ ,
استغفر الله العظيم واتوب إليه
☄ أستغفرك ربي خضوعاً لك -☄أستغفرك ربي تعلقاً بك
☄-أستغفرك ربي طلباً لمغفرتك
☄-أستغفرك ربي شوقاً إلى جنتك
☄-أستغفرالله العظيم
وأتوب إليه ..
❄️مساؤكم بذكر الله
وبالأستغفار اجمل ❄️
ـــــــــــــــــــــــ❄️❄️❄️ــــــــــــــ