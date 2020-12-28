بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هدوء المساء

ليست مجرد هدوء فحسب

بل هي تسابيح وصلاة قيام خافتة، تسمو إلى السماء السابعة

وب

"ألا بذكر الله تطمئن القلوب"

التفاؤل:أن تتعلق بفرج الله حتى لو كانت المعطيات ضدم، فالبحر أمام موسى عليه السلام والعدو خلفه، ومع ذلك قال:

"كلا إن معي ربي سيهدين"

الكلمة الطيبة زهورها لاتذبل أوراقها ولا يموت عبيرها، فانثرها على الطرقات تبقى لك صدقة جارية ،فلا تدري لعل إنسانا كان ينتظر كلمة تزرع فيه شيئا من الأمل ،

الأخلاق هي الروح التي لاتموت بعد الرحيل ،ماأجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك، اجعل لنفسك عطرا لاينتهي إلا بأعمالك بأخلاقك بروعة إبتسامتك، لتكون غائبا حاضرا بكل مكان مررت به

فليذهب قطار الزواج إلى الجحيم إن لم يكن فيه رجلا يتقي الله في قلبك

كيف أطهر قلبي؟

إن الله لايترك بقعة سوداء في قلبك وأنت تستغفره،

لاتيأس من رحمة الله ولاتقطع الإستغفار، مهما بلغت ذنوبك ،وتذكر إنك تعبد إله رؤوف رحيم يغفر ذنوبك كلما استغفرته

استغفر الله العظيم وأتوب إليه

لاينساك الله ،ولو ظننت أنك بالكاد تتحمل الحياة، يؤتيك باليسر والفرج في ذلك الحين الذي تشعر فيه أنك أوشكت على السقوط ،سيصل إليك لطف الله مهما كانت الظروف ،ثق بالله دائما وأبدا

أصلح مابينك ومابين ربك ،يصلح لك كل شيئ ،غدك وأمسك، وحاضرك ومستقبلك دنياك وآخرتك،

اللهم ألهمني الخير في أمري وألق الإطمئنان في قلبي

اللهم صل على سيدنا محمد

اللهم اشفي كل مريض يتألم وارحمنا برحمتك يالله

اجعل لك غرسا في الحنة :

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم،

سبحان الله وبحمده ولاإله إلا الله والله أكبر ولا حول ولاقوة إلا بالله واستغفر الله