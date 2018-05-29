المسابقة اليومية اليوم (13) متوقفة لمدة يوم - اعلان حداد

" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "



بسم الله الرحمن الرحيم

«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً(28)فَادْخُلِي فِي عِبَادِي(29)وَادْخُلِي جَنَّتِي»(30)

صدق الله العظيم

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تعلن لجنة المسابقات اللمة الجزائرية عن يومين حداد 28 و 29 ماي 2018

السبب: جدة الأخ اسامة وافتها المنية

المسابقة اليومية التي عودنا عليها أخونا اسامة مع باقي المنشطين

متوقفة لمدة يوم بسبب الحداد و مساندة للأخ في محنتهم و احتراما لروح المتوفية

نطلب العزيز الجليل ان يلهم عائلته الصبر و يرزق ميتهم بالفردوس

اللهم ارحم ميتهم

اللهم بدل سيئاته حسنات و نظفه من الدنس كما ينظف الثوب الابيض

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المسابقة للغلق و نلتقي يوم 30/05/2018 مع عدد جديد ان شاء الله

شكرا على تفهمكم