المسابقة اليومية اليوم (13) متوقفة لمدة يوم - اعلان حداد

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "
بسم الله الرحمن الرحيم
«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً(28)فَادْخُلِي فِي عِبَادِي(29)وَادْخُلِي جَنَّتِي»(30)
صدق الله العظيم
إعلان
تعلن لجنة المسابقات اللمة الجزائرية عن يومين حداد 28 و 29 ماي 2018
السبب: جدة الأخ اسامة وافتها المنية
المسابقة اليومية التي عودنا عليها أخونا اسامة مع باقي المنشطين
متوقفة لمدة يوم بسبب الحداد و مساندة للأخ في محنتهم و احتراما لروح المتوفية
نطلب العزيز الجليل ان يلهم عائلته الصبر و يرزق ميتهم بالفردوس
اللهم ارحم ميتهم
اللهم بدل سيئاته حسنات و نظفه من الدنس كما ينظف الثوب الابيض
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المسابقة للغلق و نلتقي يوم 30/05/2018 مع عدد جديد ان شاء الله
شكرا على تفهمكم
" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "
بسم الله الرحمن الرحيم
«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً(28)فَادْخُلِي فِي عِبَادِي(29)وَادْخُلِي جَنَّتِي»(30)
صدق الله العظيم
إعلان
تعلن لجنة المسابقات اللمة الجزائرية عن يومين حداد 28 و 29 ماي 2018
السبب: جدة الأخ اسامة وافتها المنية
المسابقة اليومية التي عودنا عليها أخونا اسامة مع باقي المنشطين
متوقفة لمدة يوم بسبب الحداد و مساندة للأخ في محنتهم و احتراما لروح المتوفية
نطلب العزيز الجليل ان يلهم عائلته الصبر و يرزق ميتهم بالفردوس
اللهم ارحم ميتهم
اللهم بدل سيئاته حسنات و نظفه من الدنس كما ينظف الثوب الابيض
- - - - -
المسابقة للغلق و نلتقي يوم 30/05/2018 مع عدد جديد ان شاء الله
شكرا على تفهمكم
" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "