تعزية: خبر وفاة جدة أخونا اسامة ( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )

" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "



بسم الله الرحمن الرحيم

«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً(28)فَادْخُلِي فِي عِبَادِي(29)وَادْخُلِي جَنَّتِي»(30)

صدق الله العظيم

اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهله،

وأدخلها الجنّة، وابعدها عن عذاب القبر،ومن عذاب النّار.

اللهمّ عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

اللهمّ إن كانت من المحسنين فزد من حسناتها، وإن كان من مخطئين فتجاوز عن سيّئاته. يا غفور يا رحمان

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اعزي أخونا اسامة باسمي و اسم كل الطائم الاداري و الاشرافي و اقول له

عظم الله اجركم و ميتكم ينتظر منكم الدعاء و صدقة

كما نطلب من جميع الاعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية الدعاء لأهل الميت أن يصبرهم و يبدل حزنهم هذا صبرا و ان يدعو للميت بالرحمة



" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ " ​