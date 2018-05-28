تعزية: خبر وفاة جدة أخونا اسامة ( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )

هدوء المطر

هدوء المطر

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#1
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#1
" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "

بسم الله الرحمن الرحيم
«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً(28)فَادْخُلِي فِي عِبَادِي(29)وَادْخُلِي جَنَّتِي»(30)
صدق الله العظيم
السلآم عليكم ورحمة الله
قبل دقائق وردنا خبر وفاة جدة أخونا @فاعل الخير
وافتها المنية في أيام المغفرة من شهر رمضان المبارك
اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار
اللهمّ اّنسها في وحدتها، وفي وحشتها، وفي غربتها
اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار
اللهمّ يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّت على الصّراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم
اللهمّ أسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا رحمن، وارحمها يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم
دعواتكم لها بالرحمة، وبالصبر لعائلة الفقيدة، فدعوة الصائم لا ترد.

" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السحاب العابر

السحاب العابر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
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لله ما أعطى، ولله ما أخذ ، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى ، فلتصبر ولتحتسب
أعظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر لميتكم
 
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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
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#3
" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "

بسم الله الرحمن الرحيم
«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً(28)فَادْخُلِي فِي عِبَادِي(29)وَادْخُلِي جَنَّتِي»(30)
صدق الله العظيم
اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهله،
وأدخلها الجنّة، وابعدها عن عذاب القبر،ومن عذاب النّار.
اللهمّ عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.
اللهمّ إن كانت من المحسنين فزد من حسناتها، وإن كان من مخطئين فتجاوز عن سيّئاته. يا غفور يا رحمان
- - - - -
اعزي أخونا اسامة باسمي و اسم كل الطائم الاداري و الاشرافي و اقول له
عظم الله اجركم و ميتكم ينتظر منكم الدعاء و صدقة
كما نطلب من جميع الاعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية الدعاء لأهل الميت أن يصبرهم و يبدل حزنهم هذا صبرا و ان يدعو للميت بالرحمة

" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "
 
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faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#5
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#5
انا لله وانا إليه راجعون
تعازينا الخالصة للأخ أسامة عظم الله أجركم
ربي يرحمها ويوسع عليها ويرزقها الجنة ان شاء الله
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#6
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ذكريات الماضي
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#6
ان لله وان اليه راجعون
خويا @فاعل الخير عظم الله أجركم
لله ما اعطى ولله ما أخذ
يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول مايغضب الرب
اسامة ربي يصبركم ويجعل مثواها الجنة ان شاء الله
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
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من الشرق
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#8
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحم جدة اخونا الصغير الطيب اسامة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ربي يصبركم اخي
 
C

choayb1987

:: عضو مُشارك ::
#10
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algerie
الجنس
ذكر
#10
" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "

بسم الله الرحمن الرحيم
«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً(28)فَادْخُلِي فِي عِبَادِي(29)وَادْخُلِي جَنَّتِي»(30)
صدق الله العظيم
 
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