تعزية: خبر وفاة جدة أخونا اسامة ( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )

هدوء المطر
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" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "
بسم الله الرحمن الرحيم
«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً(28)فَادْخُلِي فِي عِبَادِي(29)وَادْخُلِي جَنَّتِي»(30)
صدق الله العظيم
السلآم عليكم ورحمة الله
قبل دقائق وردنا خبر وفاة جدة أخونا @فاعل الخير
وافتها المنية في أيام المغفرة من شهر رمضان المبارك
اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار
اللهمّ اّنسها في وحدتها، وفي وحشتها، وفي غربتها
اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار
اللهمّ يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّت على الصّراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم
اللهمّ أسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا رحمن، وارحمها يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم
دعواتكم لها بالرحمة، وبالصبر لعائلة الفقيدة، فدعوة الصائم لا ترد.
" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "
بسم الله الرحمن الرحيم
«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً(28)فَادْخُلِي فِي عِبَادِي(29)وَادْخُلِي جَنَّتِي»(30)
صدق الله العظيم
السلآم عليكم ورحمة الله
قبل دقائق وردنا خبر وفاة جدة أخونا @فاعل الخير
وافتها المنية في أيام المغفرة من شهر رمضان المبارك
اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار
اللهمّ اّنسها في وحدتها، وفي وحشتها، وفي غربتها
اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار
اللهمّ يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّت على الصّراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم
اللهمّ أسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا رحمن، وارحمها يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم
دعواتكم لها بالرحمة، وبالصبر لعائلة الفقيدة، فدعوة الصائم لا ترد.
" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "
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