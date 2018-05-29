سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الثالثة

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✍ ✍ سلسلة ترشيحات كتب دينية ✍ ✍ ✍

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لمن فاتته الحلقات السابقة فليتفضل مشكورا:

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✿ الحلقة الثالثة ✿

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الكتاب: صحيح السيرة النبوية

المؤلف: إبراهيم بن محمد بن حسين العلي الشبلي الجنيني (المتوفى: 1425هـ)



ما دامت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم مفتاحاً للتاريخ الإسلامي فهي من أجدر العلوم بالاهتمام والتوثيق لتقديمها في أنصع صورة وأجملها... في وقت كثرت فيه الدعوات الأرضية، واشتد فيه الظلام، وحتى يجد الإنسان في سيرة هذا النبي السلوك المثالي الذي تتساقط عنده دعاوى المغرضين والزائفين، ولعله يجد فيها الصورة المشرقة الحية للإنسانية الحقة، وليجد فيها الصورة المشرقة للإنسان الذي يمارس إنسانيته بكل أبعادها، ويتفاعل مع الواقع بكل معطياته...

وإذا كانت هذه الدراسة للسيرة ضرورية للإنسان بشكل عام، فإنها أشد ضرورة للإنسان المسلم الحائر بين القيم التي تغزو عقله وفكره ومجتمعه وبين قيم الإسلام، لأن السيرة إنما هي تجسيد حي لتعاليم الإسلام كما أرادها الله أن تطبق في عالم الواقع...

من أجل كل ما سبق ذكره كانت هذه الدراسة التوثيقية عن سيرته صلى الله عليه وسلم من خلال مصدر رئيسي من مصادر السيرة هذا المصدر هو كتب الحديث ومصنفاته التي عرضت جوانب كبيرة من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ومنهجها يقوم على ما يلي: أولاً: ترتيب الأحداث التاريخية للسيرة النبوية على منهج إمام المغازي ابن إسحاق لها في مغازيه. ثانياً: ترتيب الأحداث التاريخية تحت عناوين جانبية تسهل على القارئ الوصول إلى ما يريد بسرعة وسهولة. ثالثاً: الاعتماد في نقل نص الحديث التاريخي لفظ الحديث الأكثر فائدة والأجمع للمعاني الغزيرة من خلال انتقاء هذا اللفظ من روايات الحديث الكثيرة، رابعاً: تخريج كافة الأحاديث المذكورة في الدراسة، وهي تزيد على التسعمائة حديث...