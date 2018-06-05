سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة السادسة

faith8
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✍ ✍ ✍ سلسلة ترشيحات كتب دينية ✍ ✍ ✍
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لمن فاتته الحلقات السابقة فليتفضل مشكورا:
سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الأولى
سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الثانية
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الثالثة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الرابعة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الخامسة
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الحلقة السادسة:
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الكتاب: الملل والنحل
المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 548هـ)
مادة الكتاب:
كتاب تناول أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل بعرض موضوعي وإنصاف،بعيدا عن الهوى والتعصب والرأي،فهو أشمل كتاب في موضوعه ومن اهم الكتب المعتمدة فى هذا الموضوع.
لقد بين الشهرستاتي في مقدمة هذا الكتاب نهجه فقال: ((وشرطي علي نفسي أن اورد مذهب كل فرقه على ما وجدته في كتبهم،من غير تعصب لهم ولا كسر عليهم،دون أن أبين صحيحه من فاسده، وأعين حقه من باطله، وإن كان لا يخفي علي الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل))
يعد هذا الكتاب اكثر المصنفات استيعابا وشمولا في مضماره. بل هو تاريخ للمذاهب والأديان والمقالات حتى عصر المؤلف.
كتاب(( الملل والنحل)) يعرض تاريخ الأديان والآراء بوجه عام، ولهذا يعد الشهرستاني أول مؤرخ للأديان بالمنهج والمصطلح العلمي.
مميزات الكتاب:
العرض الموضوعي وإنصافه في التأليف بعيد عن التعصب لأي فريق، وقد صنف الكثيرون حول الأديان والمذاهب في القديم والحديث، فمنهم من تناول الأديان والملل كلها بشكل عام، ومنهم من تكلم عن فرق دين أو طائفة أو جماعة أو أتباع مذهب بعينه، ولم تكن هذه المقالات والكتابات كلها بعيدة عن التعصب والانحياز والهوى ذما أو مدحا، سواء أكانت العقيدة التى ينتصبون لها حقا أم باطلة.
تقييم صاحب العمل :
5/5
☆☆☆☆☆
نصيحة للقارئ: الاطلاع علي موضوع -تاريخ الأديان والاراء بوجه عام والملل والنحل وأهل الأهواء- لهو من الاهمية بمكان لا يخفي على احد اهميته، ويأتيك هذا الكتاب جامع شامل في موضوعه بعيدا عن التعصب والانحياز.
تنويه: للأمانة العمل من اعداد الأخ احمد حلمي وقد وضعه في أحد الجروبات على فيسبوك وجدته صدفة وأعجبت بالترشيحات كثيرا لذا قررت نقلها ليستفيد منه أناس أكثر