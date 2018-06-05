سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة السادسة

faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,359
الإعجابات
13,706
النقاط
666
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#1
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ترشيحات كتب دينية


✍ ✍ ✍ سلسلة ترشيحات كتب دينية ✍ ✍ ✍





لمن فاتته الحلقات السابقة فليتفضل مشكورا:
سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الأولى
سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الثانية
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الثالثة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الرابعة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الخامسة




الحلقة السادسة:
الكتاب: الملل والنحل
المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 548هـ)
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مادة الكتاب:
كتاب تناول أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل بعرض موضوعي وإنصاف،بعيدا عن الهوى والتعصب والرأي،فهو أشمل كتاب في موضوعه ومن اهم الكتب المعتمدة فى هذا الموضوع.
لقد بين الشهرستاتي في مقدمة هذا الكتاب نهجه فقال: ((وشرطي علي نفسي أن اورد مذهب كل فرقه على ما وجدته في كتبهم،من غير تعصب لهم ولا كسر عليهم،دون أن أبين صحيحه من فاسده، وأعين حقه من باطله، وإن كان لا يخفي علي الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل))
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يعد هذا الكتاب اكثر المصنفات استيعابا وشمولا في مضماره. بل هو تاريخ للمذاهب والأديان والمقالات حتى عصر المؤلف.
كتاب(( الملل والنحل)) يعرض تاريخ الأديان والآراء بوجه عام، ولهذا يعد الشهرستاني أول مؤرخ للأديان بالمنهج والمصطلح العلمي.
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مميزات الكتاب:
العرض الموضوعي وإنصافه في التأليف بعيد عن التعصب لأي فريق، وقد صنف الكثيرون حول الأديان والمذاهب في القديم والحديث، فمنهم من تناول الأديان والملل كلها بشكل عام، ومنهم من تكلم عن فرق دين أو طائفة أو جماعة أو أتباع مذهب بعينه، ولم تكن هذه المقالات والكتابات كلها بعيدة عن التعصب والانحياز والهوى ذما أو مدحا، سواء أكانت العقيدة التى ينتصبون لها حقا أم باطلة.
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تقييم صاحب العمل :
5/5
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نصيحة للقارئ: الاطلاع علي موضوع -تاريخ الأديان والاراء بوجه عام والملل والنحل وأهل الأهواء- لهو من الاهمية بمكان لا يخفي على احد اهميته، ويأتيك هذا الكتاب جامع شامل في موضوعه بعيدا عن التعصب والانحياز.

تنويه: للأمانة العمل من اعداد الأخ احمد حلمي وقد وضعه في أحد الجروبات على فيسبوك وجدته صدفة وأعجبت بالترشيحات كثيرا لذا قررت نقلها ليستفيد منه أناس أكثر

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faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,359
الإعجابات
13,706
النقاط
666
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
كلمة صاحب العمل الأصلي حول السلسلة :
إن الكتب هي ثاني طرق التعلم ، ولذا فقد عني بها العلماء قديماً وحديثاً ، ونظراً لتخبط بعضٍ في أختيار الكتب الشرعية؛نتيجة كثرة التأليف وعدم التخصص فى المجال الشرعي،وجراة الكثير على الحديث فى الدين،فختلط الغث بالسمين،وتواترة الشكوي فى عدم الاستفادة من بعض قراءة الكتب الشرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله،لذلك كانت هذه الفقرة.
ومعلوم اختيار الكتاب هو اول طريق الاستفادة والعلم،فكلما كان الإختيار صائب والكتاب أجود كانت الفائدة المرجو أقرب إلي القارئ،والقراءة فى الكتب الشرعية من أنفع العلوم بلا شك؛لذلك تاتي هذه الفقرة وهي تعتنى بترشيح الكتب الدينية،ولا شك أننا بحاجة إلى أن نقرأ في هذا الكتب حتى نفقه في دين الله -تبارك وتعالى_ونقرب أكثر من ديننا ونحمل معلومات أكبر عن ديننا؛وهذا يؤدي للعمل الصالح وصلاح المرء فى الدنيا والأخرة.

هذا وسيكون ترشيح الكتب مبني على الأمور التالية:
١_ان اكون قد أتممت قراءة الكتاب بنفسي،ومن ثَم معرفة نقاط الضعف والقوة ومحور وهدف الكتاب.
أو اطلعت عليه مطالعة كاملة للكتاب.
٢_ثناء اهل العلم والفضل على الكتاب.
٣_اغلب الترشيح سيكون لكتب أئمة الإسلام وأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وكذلك المعاصرين سوء عناية او تأليف.
٤_يأصل الكتاب المعلومات والمسائل للمبتدئين والمتوسطين وتذكرة وتثبيت للمنتهي والمتخصص .
٥_الترشيحات ستكون فى مجالات تندرج تحت ما يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة/او ما لا يسع المسلم جهله
ونسأل الله السداد والتوفيق والإعانة علي هذا العمل
وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي أله وصحبه وسلم
 
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