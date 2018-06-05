سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة السادسة

كلمة صاحب العمل الأصلي حول السلسلة :

إن الكتب هي ثاني طرق التعلم ، ولذا فقد عني بها العلماء قديماً وحديثاً ، ونظراً لتخبط بعضٍ في أختيار الكتب الشرعية؛نتيجة كثرة التأليف وعدم التخصص فى المجال الشرعي،وجراة الكثير على الحديث فى الدين،فختلط الغث بالسمين،وتواترة الشكوي فى عدم الاستفادة من بعض قراءة الكتب الشرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله،لذلك كانت هذه الفقرة.

ومعلوم اختيار الكتاب هو اول طريق الاستفادة والعلم،فكلما كان الإختيار صائب والكتاب أجود كانت الفائدة المرجو أقرب إلي القارئ،والقراءة فى الكتب الشرعية من أنفع العلوم بلا شك؛لذلك تاتي هذه الفقرة وهي تعتنى بترشيح الكتب الدينية،ولا شك أننا بحاجة إلى أن نقرأ في هذا الكتب حتى نفقه في دين الله -تبارك وتعالى_ونقرب أكثر من ديننا ونحمل معلومات أكبر عن ديننا؛وهذا يؤدي للعمل الصالح وصلاح المرء فى الدنيا والأخرة.



هذا وسيكون ترشيح الكتب مبني على الأمور التالية:

١_ان اكون قد أتممت قراءة الكتاب بنفسي،ومن ثَم معرفة نقاط الضعف والقوة ومحور وهدف الكتاب.

أو اطلعت عليه مطالعة كاملة للكتاب.

٢_ثناء اهل العلم والفضل على الكتاب.

٣_اغلب الترشيح سيكون لكتب أئمة الإسلام وأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وكذلك المعاصرين سوء عناية او تأليف.

٤_يأصل الكتاب المعلومات والمسائل للمبتدئين والمتوسطين وتذكرة وتثبيت للمنتهي والمتخصص .

٥_الترشيحات ستكون فى مجالات تندرج تحت ما يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة/او ما لا يسع المسلم جهله

ونسأل الله السداد والتوفيق والإعانة علي هذا العمل

وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي أله وصحبه وسلم ​