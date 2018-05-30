ولاية جز ائرية 2

حاتم07
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السلام عليكم
وصح فطوركم جزائر
لغز اليوم ولاية جزائرية اخرى
هي: من 5 حروف إذا حذفت الحرف الثالث والرابع صارت نوع من الخضر
اذا حذفنا الحرف الرابع صارت مهنة
اذا حذفنا الحرف الاول صارت مرادف لكلمة ضيف
وصح فطوركم جزائر
لغز اليوم ولاية جزائرية اخرى
هي: من 5 حروف إذا حذفت الحرف الثالث والرابع صارت نوع من الخضر
اذا حذفنا الحرف الرابع صارت مهنة
اذا حذفنا الحرف الاول صارت مرادف لكلمة ضيف