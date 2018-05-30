ولاية جز ائرية 2

حاتم07

حاتم07

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
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الإعجابات
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العمر
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الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
وصح فطوركم جزائر

لغز اليوم ولاية جزائرية اخرى

هي: من 5 حروف إذا حذفت الحرف الثالث والرابع صارت نوع من الخضر
اذا حذفنا الحرف الرابع صارت مهنة
اذا حذفنا الحرف الاول صارت مرادف لكلمة ضيف
 
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