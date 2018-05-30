ولاية جز ائرية 2

السلام عليكم

وصح فطوركم جزائر



لغز اليوم ولاية جزائرية اخرى



هي: من 5 حروف إذا حذفت الحرف الثالث والرابع صارت نوع من الخضر

اذا حذفنا الحرف الرابع صارت مهنة

اذا حذفنا الحرف الاول صارت مرادف لكلمة ضيف