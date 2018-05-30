أسهل حل لمشكلة سمنة الأطفال

سمنة الاطفالقالت الدكتورة مي نصار، أستاذ التغذية وطب الأطفال، إن بعض الأطفال يعانون من زيادة الوزن، وهو ما يثير قلق ومخاوف لدى بعض الامهات بشأن استمرار هذه المشكلة معهم في سن كبيرة خاصة أن أجسامهم تحتاج للتغذية لأنها في مرحلة البناء فلا يمكن أن يخضعوا لأنظمة الريجيم الغذائية.وأضافت "مي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ما يزيد من معاناة الأمهات هو صعوبة السيطرة على تغذية الطفل ومنعه من الحلوى وأصناف الطعام الشهية لكنى أطمأن هؤلاء النساء أنه لاخوف من هذا الأمر فالطفل تتغير طبيعة جسمه فى سن المراهقة وكثير منهم يصبح جسمه مثالى، وكل ماعلينا فعله في هذه المرحلة هو امداده بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم بشكل متوازن وفى نفس الوقت محاولة تقليل كميات الطعام والأهم ثبات وزنه.ونصحت "مي" الأمهات بضرورة عمل الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم معاناة الأطفال من مرض أو خلل صحي معين يتسبب فى زيادة الوزن لدى الصغير مثل مشاكل الغدة الدرقية.