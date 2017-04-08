حل لمشكلة رائحة العرق الكريهة من Ninaty

ملعقة أكل نشاء الذرة

نصف الكمية تماما من بيكربونات الصوديوم

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

قطرات من زيت عطري حسب الرغبة

طريقة التحضير

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهانا غبت على المنتدى لمدة أسبوع رجعت لقيت ثورة على الوصفة تاعيالبنات لي جربوها و البنات لي علقو شكرررراااا لكمراني نوجد في الفيديو تاعها خلاص صورت مزال غير المونتاجلازم نركب الصوت و نزيد نوريلكم الهندية كيفاش داراتو في شعرها( طبعا مش رح نقدر نصور شعري :p )و راكم شجعتوني بزاااف نزيد نحطلكم وصفاتايا عندي وصفة جربتها اليومين هادوو هبلتنيممتازة صراحةهي لازالة رائحة العرق ، خويا دراها و راح لعب ماتش والله رجع ريحتو مليحة( موالف يرجع خانز كيما يقولو تع الغرب خخخخخ )