حل لمشكلة رائحة العرق الكريهة من Ninaty

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nina2tessy

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
17 مارس 2017
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الإعجابات
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#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

انا غبت على المنتدى لمدة أسبوع رجعت لقيت ثورة على الوصفة تاعي
البنات لي جربوها و البنات لي علقو شكرررراااا لكم
راني نوجد في الفيديو تاعها خلاص صورت مزال غير المونتاج
لازم نركب الصوت و نزيد نوريلكم الهندية كيفاش داراتو في شعرها
( طبعا مش رح نقدر نصور شعري :p )
و راكم شجعتوني بزاااف نزيد نحطلكم وصفات
ايا عندي وصفة جربتها اليومين هادو
و هبلتني
ممتازة صراحة
هي لازالة رائحة العرق ، خويا دراها و راح لعب ماتش والله رجع ريحتو مليحة
( موالف يرجع خانز كيما يقولو تع الغرب خخخخخ )
سأحاول الكتابة باللغة العربية لتكون الوصفة واضحة للجميع

وصفة اليوم ستكون حول صناعة مرهم لازالة رائحة العرق
من مواد طبيعية
بعيدا عن مزيلات العرق التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالبشرة
و المميز في هذه الوصفة انها لا تحتوي على الشب أو الشبة التي تعمل على سد المسام
و اسوداد المنطقة
فهذه الوصفة ستكون في نفس الوقت مزيل عرق و مبيض

المقادير
ملعقة أكل نشاء الذرة
يمتاز بقدرته على التبيض حيث أنه يستعمل في الكثير من الوصفات بالاضافة الى أنه آمن و لا يسبب أي حساسية



نصف الكمية تماما من بيكربونات الصوديوم
لأن البيكربونات ستمنحنا وسط قلوي يعمل على قتل البكتيريا و الفطريات




ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
سيعطي للوصفة قوام كريمي اضافة الى أنه يمتاز بخصائص مضادة للفطريات و البكتيريا التي تتسبب في الرائحة الكريهة


قطرات من زيت عطري حسب الرغبة
انا اخترت زيت الخزامي




من المفضل اختيار أنواع جيدة للزيوت
شخصيا أفضل الصنع الباكستاني لأنه ذو جودة عالية

طريقة التحضير
نخلط النشاء مع البيكربونات حتى تدخل المكونات

ثم نضيف الزيت العطري

نضيف زيت جوز الهند بعد وضعه في حمام مائي (يجب ان يكون سائل )

و نخلط جيدا الى غاية الحصول على قوام كريمي

تنظف المنطقة جيدا بالماء و الصابون و يوضع المرهم
يحمي من رائحة العرق لمدة 24 ساعة و مبيض فعال
اي انك ستحصلين على بياض دون ان تشعري


جاهزة للاجابة على أسئلتكم
و شكرا
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
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الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#5
وعليكم السلام بارك الله فيك اختي على الوصفة المجربة
يعطيك الف عافية ان شاءالله الاخوات يجربوها وتفيدهم
 
شاعرة الأمل

شاعرة الأمل

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
2,138
النقاط
51
الإقامة
oued rhiou
#6
سلام ختيتو ...
يعطيك الصحة على الوصفة ...يعجبوني الاخوات اللي يجيبو وصفات افيكاس و ماشي غي شكيل
انا شخصيا مجربة هاد الوصفة والله غير هايلة هايلة دوها من عندي gارونتي مافيها حتى اضرار ولا حتى سلبيات
مشكورة حبيبة على الموضوع
تقبلي مروري سلام
 
N

nina2tessy

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
17 مارس 2017
المشاركات
51
الإعجابات
115
النقاط
5
العمر
22
الإقامة
الجزائر
#7
الحمد لله كي عجبتكم حبيباتي
شكرا على مروركم العطر
و راني منحطش وصفة قبل ما نجربها خاطر كيما انا منحبش ندير حاجة تضرني منحبش الناس ينضروا
باذن الله مع بعض نوليوا الله الله ههههههه
سلام
انتظروا وصفاتي الجديدة
 
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