انقضى النصف .... و في اخره اجر عظيم

R

Ramzi77

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#1
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#1
ها نحن و قد انقضى النصف من الشهر الكريم و لا زالت أبواب الخير مفتوحة وفرص نيل الأجر والثواب متاحة فيا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر و لكي لا أطيل... في نصفه الثاني العشر الأواخر التي في إحدى لياليه الأجر العظيم فعلينا جميعا الاجتهاد في الطاعات و العبادات و الله ولي التوفيق ... و قبل أن انسى يا ريت واحد يساعدني في معرفة الشروط المطلوبة للاعتماد كبائع عمولات لأنني حاولت الاتصال بأصحاب هذا الركن لكن لا إجابة. صحا سحوركم...
 
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