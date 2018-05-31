انقضى النصف .... و في اخره اجر عظيم

ها نحن و قد انقضى النصف من الشهر الكريم و لا زالت أبواب الخير مفتوحة وفرص نيل الأجر والثواب متاحة فيا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر و لكي لا أطيل... في نصفه الثاني العشر الأواخر التي في إحدى لياليه الأجر العظيم فعلينا جميعا الاجتهاد في الطاعات و العبادات و الله ولي التوفيق ... و قبل أن انسى يا ريت واحد يساعدني في معرفة الشروط المطلوبة للاعتماد كبائع عمولات لأنني حاولت الاتصال بأصحاب هذا الركن لكن لا إجابة. صحا سحوركم...