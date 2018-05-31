همساتي]♡ببعض اللغات 》///

قيس 23
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 جانفي 2016
- المشاركات
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- .عنابة .
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
سأكتب همساتي،،شعوري و البعض من حكاياتي
سأكتب عني وعنها وعن أحوالي
سيخط قلمي مايجول بالخاطر
بأي لغة تعرفها من اللغات
أحاسيس تتنفس عبر آهاتي قلمي
قد تكون دافئه
قد تكون بارده
قد تكون مرتبه او متداخله
ومرات قد أضع نسخا لما يعجبني من خواطر
.....
شعورنا لانتحكم فيه
قد يصدر فجأه وتلقائيا
.....
سأكتب همساتي،،شعوري و البعض من حكاياتي
سأكتب عني وعنها وعن أحوالي
سيخط قلمي مايجول بالخاطر
بأي لغة تعرفها من اللغات
أحاسيس تتنفس عبر آهاتي قلمي
قد تكون دافئه
قد تكون بارده
قد تكون مرتبه او متداخله
ومرات قد أضع نسخا لما يعجبني من خواطر
.....
شعورنا لانتحكم فيه
قد يصدر فجأه وتلقائيا
.....