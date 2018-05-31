همساتي]♡ببعض اللغات 》///

قيس 23

قيس 23

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
15 جانفي 2016
المشاركات
567
الإعجابات
1,716
النقاط
51
الإقامة
.عنابة .
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

سأكتب همساتي،،شعوري و البعض من حكاياتي
سأكتب عني وعنها وعن أحوالي
سيخط قلمي مايجول بالخاطر
بأي لغة تعرفها من اللغات
أحاسيس تتنفس عبر آهاتي قلمي
قد تكون دافئه
قد تكون بارده
قد تكون مرتبه او متداخله
ومرات قد أضع نسخا لما يعجبني من خواطر
.....
شعورنا لانتحكم فيه
قد يصدر فجأه وتلقائيا
.....

 
قيس 23

قيس 23

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
15 جانفي 2016
المشاركات
567
الإعجابات
1,716
النقاط
51
الإقامة
.عنابة .
#2
تمر الأيام وتمر السنون ، وحياتنا فيها تمر ، وتختلف، قد تتحقق لنا بعض الأمنيات ، ولكن أغلب الايام والاسابيع تمر شبيهة ببعضها ، روتين قاتل ، وكأننا روبوتات ، حتى المشاعر ماتت والأحاسيس دفنت
لا يغير ملامحها الا ضحكات الاطفال البريئه .
 
قيس 23

قيس 23

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
15 جانفي 2016
المشاركات
567
الإعجابات
1,716
النقاط
51
الإقامة
.عنابة .
#3
ان تكون امام انسان مهما افهمته وحاولت اقناعه
لم لن يتفهم ويقتنع فهذا سبب قد يؤدي بك الى الاصابة بجلطه!
 
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