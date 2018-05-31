همساتي]♡ببعض اللغات 》///

تمر الأيام وتمر السنون ، وحياتنا فيها تمر ، وتختلف، قد تتحقق لنا بعض الأمنيات ، ولكن أغلب الايام والاسابيع تمر شبيهة ببعضها

، روتين قاتل ، وكأننا روبوتات ، حتى المشاعر ماتت والأحاسيس دفنت

لا يغير ملامحها الا ضحكات الاطفال البريئه .