بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله



متوفر 260 € Paysera

مقابل 220 دج

العمولة لا يوجد 0.00 %

الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا

من فضلكم الجدية في الحجز

المصدر : مضمون



ملاحظات :

- الوصل يرسل على الخاص فقط عبر المحادثة لا يرفق في الموضوع .

- يجب تأكيد الحجز كي ارسل لك معلومات الدفع مع الاشراف .

- الوصل تكتب عليه بالقلم قبل الرفع :

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + الرصيد مع ذكر البنك .

- لا يقبل الوصل مسكاني تقبل فقط الصورة عبر الهاتف او الة تصوير .

- الدفع بعد التحقق من الرصيد عبر sms او مكتب البريد او من موقع البريد بعد منتصف الليل .



الاثبات في المرفقات :

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