The.King
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 22 أكتوبر 2016
- المشاركات
- 764
- الإعجابات
- 81
- النقاط
- 17
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
متوفر 260 € Paysera
مقابل 220 دج
العمولة لا يوجد 0.00 %
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
من فضلكم الجدية في الحجز
المصدر : مضمون
ملاحظات :
- الوصل يرسل على الخاص فقط عبر المحادثة لا يرفق في الموضوع .
- يجب تأكيد الحجز كي ارسل لك معلومات الدفع مع الاشراف .
- الوصل تكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + الرصيد مع ذكر البنك .
- لا يقبل الوصل مسكاني تقبل فقط الصورة عبر الهاتف او الة تصوير .
- الدفع بعد التحقق من الرصيد عبر sms او مكتب البريد او من موقع البريد بعد منتصف الليل .
الاثبات في المرفقات :
السلام عليكم ورحمة الله
متوفر 260 € Paysera
مقابل 220 دج
العمولة لا يوجد 0.00 %
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
من فضلكم الجدية في الحجز
المصدر : مضمون
ملاحظات :
- الوصل يرسل على الخاص فقط عبر المحادثة لا يرفق في الموضوع .
- يجب تأكيد الحجز كي ارسل لك معلومات الدفع مع الاشراف .
- الوصل تكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + الرصيد مع ذكر البنك .
- لا يقبل الوصل مسكاني تقبل فقط الصورة عبر الهاتف او الة تصوير .
- الدفع بعد التحقق من الرصيد عبر sms او مكتب البريد او من موقع البريد بعد منتصف الليل .
الاثبات في المرفقات :
المرفقات
-
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