عرض بيع متوفر 260 € Paysera

بيانات المعاملة المالية
البائع
The.King
المبلغ
260 ( EUR )
سعر البيع
220 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
T

The.King

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
22 أكتوبر 2016
المشاركات
764
الإعجابات
81
النقاط
17
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

متوفر 260 € Paysera
مقابل 220 دج
العمولة لا يوجد 0.00 %
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
من فضلكم الجدية في الحجز
المصدر : مضمون

ملاحظات :
- الوصل يرسل على الخاص فقط عبر المحادثة لا يرفق في الموضوع .
- يجب تأكيد الحجز كي ارسل لك معلومات الدفع مع الاشراف .
- الوصل تكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + الرصيد مع ذكر البنك .
- لا يقبل الوصل مسكاني تقبل فقط الصورة عبر الهاتف او الة تصوير .
- الدفع بعد التحقق من الرصيد عبر sms او مكتب البريد او من موقع البريد بعد منتصف الليل .

الاثبات في المرفقات :
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
289
الإعجابات
967
النقاط
21
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
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