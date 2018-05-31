طرق تبييض الأسنان وصفات منزليّة

السلام عليكم

هناك العديد من المواد المنزليّة التي تساعدنا في الحفاظ على الأسنان من الاصفرار،

ومن بين هذه الخلطات:

(1) عصير اللّيمون والملح: وذلك من خلال عصر ليمونة وإضافة القليل من الملح إليه، وثمّ المضمضة بشكلٍ مستمر بهذا المحلول، وتركه فترةً على الأسنان قبل بصقها كي يساعد على تبييضها.

(2) قشر الليمون أو البرتقال: وذلك بفرك الأسنان من الدّاخل به؛ فهو مفيد في تبييض الأسنان. بيكربونات الصّودا والماء: حيث يتمّ خلطهما مع بعضهما البعض، والتّمضمض بهذا المحلول؛ فهو يساعد على إزالة البقع الصّفراء وغيرها عن سطح الأسنان، ويسهم في تبييضها.



(3) العسل: يكون بوضع عسل طبيعي على فرشاة الأسنان ومزجه بمعجون الأسنان من فترةٍ إلى أخرى؛ وذلك لما يحتويه العسل من فوائد تعود على صحّة الأسنان، وتقوم بتبييضها.

(4) غسل الفم أسبوعيّا بماء الأكسجين: فهو غير مكلف ومتوفّر في جميع المناطق، ولكن يجب عدم الإكثار من استعماله لأنّه مضرٌّ بالأسنان عند الإفراط به.

(5) الميرميّة والملح: ويتمّ ذلك عن طريق وضع أوراق الميرميّة والملح في وعاء، ومن ثمّ طحن الأوراق حتّى تصبح كالعجينة، ثمّ وضع العجينة في فرن دافيء حتّى تصبح صلبة، وبعد ذلك فرمها جيّداً إلى أن تصبح كالبودرة التي يتم فرك الأسنان بها يوميّاً، ويمكن استعمالها أسبوعيّاً؛ فهي فعّالة في علاج اللّثة الملتهبة وتسهم في تبييض الأسنان.

(6) النّعناع: طحن أوراقه وإضافة بعض الزّيت عليه، واستخدام هذا المزيج في دهن الأسنان يوميّاً.

(7) أوراق الغار: حيث نقوم بتجفيف وطحن أوراق الغار وإضافة قشر البرتقال إليها، ومن ثمّ دهن الأسنان بها بشكلٍ يوميّ.