فوائد نبتة الألوفيرا

تتمتع نبتة الألوفيرا او كما يسمونها بنبتة الخلود ،بخصائص مُغذيّة تم الاعتراف بها منذ 6 آلاف عام في مصر القديمة.ليس ذلك فحسب، وإنما استُخدم أيضًا كعلاج تقليدي وشعبي لمجموعة مختلفة من الأمراض،حيث يجتهد الباحثون حاليا على استخلاص علاجات للسرطان والسيدا من هلامه ..فرك الجسم بجل الألوفيرا، عن طريق قطع أوراقها بالطول واستخدام الجزء الأوسط منها تحت تيار المياه الدافئة في الحمام..علاج الحروق الصغيرة التي تحدث أثناء الطبخ..علاج إصابات المطبخ الأكثر خطورة مثل الحروق، بخلط القليل من هلام الألوفيرا مع زيت وفيتامين “ه” في وعاء صغير و دهنه على الحرق..تعجيل شفاء الكدمات الزرقاء من الجسم.علاج وتهدئة حروق الشمس، حيث لها ميزات مبردة..استخدام الألوفيرا لسحب الشوكة عند التعرض للدغة الحشرات، مثل النحل.. شفاء الطفح الجلدي..دهن أكف القدمين وذلكبخلط نصف كوب من دقيق الشوفان، ونصف كوب من دقيق الذرة، وأربع ملاعق من الألوفيرا مع نصف كوب من زيت الجسم غير العطري.و القيام بتدليك أكف القدمينوتركها طيلة الليل..شفاء حالات تفشي الهربس..علاج قدم الرياضي..ذهن الألوفيرا على البثور للتخفيف السريع منها.. تعمل كمرطب طبيعي للجلد الجاف..تعتبر مهدئ للصدفية..تمنع حدوث الندب وعلامات تمدد الجلد.تستخدم للحد من الثآليل.تعالج الأكزيما.. تقلل من التصبغ والبقع السوداء على الجلد..تعمل كمقشرمنشط للبشرة.نمو الشعر عن طريق تدليك فروة الرأس لمدة نصف ساعة ثم غسله..تقليل مدى تفشي قشرة الرأس بخلط عصير الألوفيرا مع حليب جوز الهند وزيت القمح.. تعطي شعركم علاجًا مدللًا، منعمًا ومطريًا.. ازالة الماكياج من العيون.علاج تهيجات الجلد البسيطة في المهبل والعانة..شرب عصير الألوفيرا للتخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي..تخفيف الإمساك، بسبب تأثيرها الملين..تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، بما في ذلك الانتفاخ وعدم الراحة..تخفيف الحرقة، التهاب المفاصل عن طريق غليها في وعاء مع الماء واستنشاق البخار لتخفيف الربو.. .وفقايمكن استخلاص اللبِّ الهلامي بواسطة السكّين، ويمكن إضافة مسحوق فيتامين C أو فيتامين E إلى الخلاصة الهلاميّة.توضع جزءٍ من المادّة الهلاميّة بشكلٍ مباشر على البشرة، في حال حروق الشمس والجروح الطَفيفة وتهيّج الجلد، و توفير حاجزٍ مضادٍّ للبكتيريا، كما يمكن “المضمضة” بمادة الألوفيرا لمنع تراكم الترسبات والحفاظ على صحة الأسنان.-غسل أوراق نبتة الألوفيرا.-استخراج العصارة من الجزء الأخضر منها.-خفق العصارة بالخلاط الكهربائي لصنع عصير الألوفيرا، ويُمكن إضافة الليمون للعصير ليُعطي مذاقاً لذيذاً ومنعشاً.-حفظ العصير في الثلاجة، ويُفضل استهلاكه بمدة لا تتجاوز 24 ساعة حتى لا يخسر العديد من عناصره الغذائية.لخسارة الوزن بشكلٍ فعّال يجب تناول ملعقة طعام واحدة من عصير الألوفيرا يومياً قبل تناول الطعام بعشرين دقيقة، واستهلاكها لمدة أسبوعين وسوف نلاحظ الفرق.يُنصح باستشارة الطبيب قبل اتّباع أي من الطرق لإنقاص الوزن فقد يُعاني البعض من التحسس من نبتة الألوفيرا. الإسهال، إذا تم تناوله بكميات كبيرة..التفاعل مع الأدوية حيث يمكن أن يحول وجود ملين في العصير من امتصاص الجسم لها ..إذا كنت تعاني من حساسية للنباتات من عائلة Liliaceae (مثل البصل والثوم)، فأنت أكثر عرضة لتطوير ردود فعل تحسسية تتمثل فى طفح جلدي وآلام في الصدر وصعوبة في التنفس.. تفاقم متلازمة القولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي في الأشخاص الذين يعانون منها..إنتاج كميات زائدة من الأدرينالين مما يؤثر على مستويات البوتاسيوم في الجسم..خفض مستويات سكر الدم..