زيدان يمضي الإستقالة بيد و يمضي عقده لتدريب الديوك باليد الأخرى( هل هي مراوغة من زيزو )

اثبت زيدان بأنه الملك الذي يقرر مصيره بنفسه ولا ينتظر اقالة من بيريز ،

واثبت بأنه الملك لأنه غادر متوجا ملكا على أوربا للمرة الثالثة على التوالي..

انه الملك وليس له مثيل

شجاع في كل قرارته الحازمة ​