زيدان يمضي الإستقالة بيد و يمضي عقده لتدريب الديوك باليد الأخرى( هل هي مراوغة من زيزو )

الامين محمد
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'(أما نحن في اللمة فنقول أن عين زيدان على مكان ديديه ديشو على رأس المنتخب الفرنسي و التوقيع سيكون بعد المونديال ')
على حين غفلة في الأوساط الرياضية و في وقت غير متوقع و بعد التتويج التاريخي باللقب الثالث تواليا لأفضل مسابقة أوربية
دوري أبطال أوربا
و في خرجة غريبة جدا و في سابقة يقدم النجم العالمي زين الديبن زيدان إستقالته من تدريب النادي الملكي
وسبب الخبر صدمة كبيرة لعشاق كرة القدم، الذين استغربوا رحيل المدرب ، خاصة بعد تحقيقه الإنجاز الأوروبي التاريخي.
أسباب زيدان لم تكن واضحة جدا، وسببت صدمة حتى للمقربين منه في النادي الملكي، وعلى رأسهم الرئيس
فلورنتينو بيريز، الذي قال "أنا مصدوم. لا يمكن لأحد أن يكون جاهزا لخبر مثل هذا".
في المؤتمر الصحفي العاجل افتتحه زيدان بجملة "لقد اتخذت القرار بعدم الاستمرار العام المقبل".
وأكد زيزو أنه "مدرك بأنها لحظة غريبة على الجميع، لكنني أعتقد أنه القرار الصائب".
وقال إنه يحتاج للتغيير، حيث قال: "بعد 3 أعوام، التغيير أصبح ضروريا، شيء مختلف، رسالة مختلفة".
كما لفت زيدان إلى أن الوقت قد يكون مناسبا حتى بالنسبة للاعبين، وخاصة الكبار، الذين "يحتاجون للتغيير".
وعن مستقبله التدريبي، لمح زيدان إلى أنه جاهز لتجربة جديدة بقوله: "لم أتعب من التدريب. لقد دربت الفريق لثلاثة أعوام
ولكني أعتقد أن وقت الرحيل عن النادي قد حان".
وشدد النجم على أنه "لا يبحث عن فريق آخر" لتدريبه في الوقت الحالي.
كما نتوقع أن المدرب المقبل هو الألماني
الامين محمد
على حين غفلة في الأوساط الرياضية و في وقت غير متوقع و بعد التتويج التاريخي باللقب الثالث تواليا لأفضل مسابقة أوربية
دوري أبطال أوربا
و في خرجة غريبة جدا و في سابقة يقدم النجم العالمي زين الديبن زيدان إستقالته من تدريب النادي الملكي
وسبب الخبر صدمة كبيرة لعشاق كرة القدم، الذين استغربوا رحيل المدرب ، خاصة بعد تحقيقه الإنجاز الأوروبي التاريخي.
أسباب زيدان لم تكن واضحة جدا، وسببت صدمة حتى للمقربين منه في النادي الملكي، وعلى رأسهم الرئيس
فلورنتينو بيريز، الذي قال "أنا مصدوم. لا يمكن لأحد أن يكون جاهزا لخبر مثل هذا".
في المؤتمر الصحفي العاجل افتتحه زيدان بجملة "لقد اتخذت القرار بعدم الاستمرار العام المقبل".
وأكد زيزو أنه "مدرك بأنها لحظة غريبة على الجميع، لكنني أعتقد أنه القرار الصائب".
وقال إنه يحتاج للتغيير، حيث قال: "بعد 3 أعوام، التغيير أصبح ضروريا، شيء مختلف، رسالة مختلفة".
كما لفت زيدان إلى أن الوقت قد يكون مناسبا حتى بالنسبة للاعبين، وخاصة الكبار، الذين "يحتاجون للتغيير".
وعن مستقبله التدريبي، لمح زيدان إلى أنه جاهز لتجربة جديدة بقوله: "لم أتعب من التدريب. لقد دربت الفريق لثلاثة أعوام
ولكني أعتقد أن وقت الرحيل عن النادي قد حان".
وشدد النجم على أنه "لا يبحث عن فريق آخر" لتدريبه في الوقت الحالي.
كما نتوقع أن المدرب المقبل هو الألماني
الامين محمد