زيدان: " رحيلي ليس متعلقا بـ رونالدو وهكذا استقبل راموس قراري "

يوضح زين الدين زيدان في الندوة الصحفية التي فاجأ بها وسائل الإعلام الاسبانية غداة استقالته ، أسباب قراره بالاستقالة من تدريب ريال مدريد بعد مسيرة حافلة دامت 3 سنوات، وانتهت بتحقيقه 3 ألقاب أوروبية متتالية،

زيدان

هل تعتقد فعلا أنك اتخذت القرار الصحيح بتقديم استقالتك من تدريب ريال مدريد؟

ربما البعض يعتبرون هذه الاستقالة لا معنى لها، لكن بالنسبة لي أرى أنه الوقت المناسب الذي يتعين عليّ فيه ترك مكاني، أعتقد أنه أفضل قرار يمكن اتخاذه.

المراحل الصعبة التي عاشها الفريق الموسم المنصرم هي من دفعتك اليوم إلى الرحيل؟

كل شيء أبسط مما يبدو، هناك مراحل تعيش فيها بعض الصعوبات ويجب أن تعلم متى تتوقف، أفعل ذلك من أجل مصلحة هذا الفريق بصفة عامة، بالفعل كانت هناك لحظات صعبة لا يمكن للمرء أن ينساها خاصة مع البداية السيئة للموسم، لكن كمدرب ضميري كان يحتم عليّ الرحيل وكل شيء على ما يرام في النهاية.

من الممكن أن نصف هذا اليوم بالحزين؟

لا أعتبره يوما حزينا، يمكن أن توصف بالخطوة المعقدة لأني أعلنت رحيلي عن الريال، لكن بالنسبة لي هو ليس يوما حزينا، لأنني أرى أني اتخذت القرار المناسب كما قلت في السابق، بالنسبة لعلاقتي مع الريال ستبقى قوية ولا يمكن أن تتغير، عرفت أناسا كثر في ريال مدريد وعلاقتي جيدة مع الجميع وستبقى كذلك.

هل راودك الشك في مسيرتك مع "الملكي" خاصة بعد هزات الموسم الماضي؟

هناك بعض اللحظات الصعبة تحتم عليك طرح التساؤل عما إذا كنت الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن في المقابل هناك أيضا لحظات جميلة تجعلك تفكر في أي قرار تحدده.

ألا يمكن تصور عدولك عن هذا القرار في وقت لاحق؟

فكرت مطولا قبل اقتناعي بالخطوة التي سأتخذها، وعندما اتخذت قراري النهائي لا يمكنني العودة إلى الوراء، لعلمكم هذا قراري وليس له أي تأثير على علاقتي مع الرئيس بيريز التي تبقى مبنية على الاحترام المتبادل.

حققت 3 ألقاب متتالية في مسابقة دوري الأبطال، ما هي مفاتيح هذا النجاح المحقق؟

الجدية والعمل بالإضافة إلى الاحترام المتبادل بيني وبين اللاعبين والذي كان عاملا أساسيا في تحقيق النجاح، فيما يخص قراري ليس له علاقة إطلاقا باللاعبين، لكن بالنسبة لي الأمر يبقى صعبا جدا كمدرب قضى 3 سنوات ناجحة، أحب الفوز بكل الألقاب الممكنة ولا أستوعب الهزيمة بسهولة ومتى أدركت أن معاودة تلك الإنجازات أمر صعب قررت التوقف.

إذن الفوز باللقب الأوروبي الثالث على التوالي جعلك تقتنع أكثر بقرارك؟

نعم، ربما كنت سأتخذ قرارا بمواصلة مسيرتي مع ريال مدريد في حال فشلت في التتويج بالنسخة الماضية من مسابقة دوري الأبطال.

ما هي رسالتك لأنصار ريال مدريد بعد هذا الوداع؟

سواء كلاعب أو كمدرب جماهير ريال مدريد دائما ما كانت تساندني، حتى في اللحظات الصعبة التي عشتها مع الفريق لقيت منها المساندة والدعم وأنا ممتن كثيرا لها، أود أن أشكرها كثيرا على كل ما قدمته لي، والذي يجب أن أذكره هو شكري الكبير لكل المحيط الذي كان يعمل معي من طاقم مساعد والبقية، كما تعلمون ريال مدريد تحدياته كبيرة، والعاملون بهذا النادي يجب أن يمنحوا أقصى ما لديهم لتحقيق النجاح المرجو.

وماذا عن اللاعبين؟

اللاعبون أيضا بحاجة إلى هذا التغيير، ومن هذا المنبر لابد أن أشكرهم هم أيضا، سقف مطالبي منهم كان دائما عاليا، ولا أدري إن كنت قادرا على مواصلة الإلحاح عليهم في طلباتي الكبيرة، لذا أعتقد أنهم بحاجة إلى خطاب جديد لمواصلة التألق.

هل أخبرتهم بقرارك قبل عقد هذه الندوة؟

نعم، كل اللاعبين يعلمون بقراري، صحيح أني لم أعلن لهم الخبر مباشرة لكن أعلمتهم عبر رسائل قصيرة.

ماذا عن راموس، هل تحدثت معه في الموضوع من قبل، وهل يفكر "زيزو" في تدريب فريق آخر غير "الملكي"؟

لا أبحث عن أي فريق آخر لأشرف عليه مستقبلا، فيما يخص راموس، نعم، تحدثت معه عن قراري بصفته قائدا للفريق وكصديق أيضا، هذا اللاعب سبق أن زاملته في ريال مدريد وعشنا لحظات لا تنسى سويا، هو تمنى لي التوفيق وأنا بدوري أتمنى له التوفيق مستقبلا، ببساطة لأنه يمثل الكثير لـ ريال مدريد، أقول له إني سعيد جدا بمقاسمته 3 سنوات من العمل سويا، وكانت مليئة بالذكريات الجميلة.

ما هي أجمل ذكرى عشتها مع ريال مدريد؟

أفضل ذكرى على الإطلاق عندما قدمت لـ ريال مدريد كلاعب، كان شرفا عظيما أن أحمل قميص هذا النادي الكبير وقتها، فرحت كثيرا بانضمامي لـ "الملكي" لأني كنت أعلم أن الالتحاق بهذا النادي هو حلم كل اللاعبين في العالم، وعندما أقول إن قدومي لـ ريال مدريد كلاعب هي أفضل ذكرى، فهذا لا يقلل من الذكريات الجميلة الأخرى مثل تتويجي بلقب دوري الأبطال كلاعب أيضا، أما كمدرب فأحسن ذكرى هي قيادتي الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني.

وماذا عن أسوأ ذكرى؟

أسوأ ذكرى عشتها مع ريال مدريد تتمثل في خسارة إياب الكأس أمام ليغانيس، لا يمكن أن أضع الكلمة المناسبة بعد تلك الخسارة.

بصراحة، هل استقالتك لها علاقة بالأزمة الأخيرة التي أحدثها كريستيانو رونالدو؟