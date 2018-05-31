سلسلة إكتشف الرقم السري العدد السادس

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#1
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#1

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تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري

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تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا

سلسلة إكتشف الرقم السري

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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استغرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة



في انتظار مشاركاتكم ....
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,428
الإعجابات
13,435
النقاط
1,001
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من عآلمي
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أنثى
#2

السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في العدد
الخامس من سلسلة اكتشف الرقم السري

الرقم السري للهذا العدد مدون لدي
من خمسة ارقام ( لنرى كيف ستكون المنافسة اذن ;))

4 ارقام مثل الاعداد السابقة و رقم اخر
ساوضح :
رقمين من 0 الى 10
رقمين من 11 الى 20
ورقم من 21 الى 30
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,428
الإعجابات
13,435
النقاط
1,001
الإقامة
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#3


@الأزرق الملكي

@طائر الخير

@جيهان جوجو

@بلعيد حسان

@البدر المشرق

@بنت الجسور المعلقة

@♥حلم القمر♥

@إنسانة ما

@املي

@وائل ابن الجزائر

@زهرة اللمة

@Salah eddin

@Djamel.Dz

@خووخه

@عاشق الاقصى

@سكون الفجر

@همسة نجاح

@NAPOLA

@MOHAMED LAMINE7

@Queen Fati

@جميلة أنا

@طيب الكلام

@الامين محمد

@faith8

@Nacer Eddine 2012

@فاعل الخير

@امنيات

@إشرآقة شمس

@فيتامين سي

@Lovely ღ smile



@أشــواق 19

@cosette

@صمت المشاعر

@حلم كبير

@ninou90

@الحلم الوردي

@mustapha_ss

@siaci

@MESSI23000

@fateh 19

@Twinkle Stars

@lokmane25

@sidali98

@nassimbrize

@The.King

@أم منيــــــر

@أشــواق 19

@Soumia hadj mohammed

@hakim story

@عآشقة الجنـة

@Ma$Ter

@Moustafa.KD

@godar-shop

@acher.dz

@Malika Tlm

@وحي القلم

@صفاءdz

@رؤوف المستقبل ب

@wissam 47

@صدام بكل فخر

@لؤلؤة قسنطينة
@4algeria.com
@HAMZA USMA
@heba biba
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
24 نوفمبر 2015
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الإعجابات
13,435
النقاط
1,001
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من عآلمي
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#4
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
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العمر
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#8
مساء النور وصح فطورك حبيبتي ياسمين
وين غبتي علينا البارح وخليتينا قفة بلا يدين هههه
اليوم راني تعبانة شوي يا إما نشارك شوي ونروح
يا إما ما نشاركش، بصح نشارك شوي خير ونروح ههه
هيا نبداو على بركة الله
0 6 13 20 25
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
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24 نوفمبر 2015
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#9
قال جميلة أنا:
اولا صحا فطوركم و مرحبا بيا عندكم و بيكم معايا :giggle::giggle:
اني جيت هيا نبدا بسم الله على بركة الله
تخمين اول:1_7، 16_20، 21
إضغط للتوسيع...
لديكي رقمين صحيحين ممتاز
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#11
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1,001
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من عآلمي
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أنثى
#11
قال لؤلؤة قسنطينة:
مساء النور وصح فطورك حبيبتي ياسمين
وين غبتي علينا البارح وخليتينا قفة بلا يدين هههه
اليوم راني تعبانة شوي يا إما نشارك شوي ونروح
يا إما ما نشاركش، بصح نشارك شوي خير ونروح ههه
هيا نبداو على بركة الله
0 6 13 20 25
إضغط للتوسيع...
كنت مريضةـ اسفة
ولا رقم صحيح
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
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#16
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,428
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13,435
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1,001
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#16
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