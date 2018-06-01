بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

... تذكر ياعبدالله قبل نومك! بأن لك رب في الثلث الأخير من الليل يقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وذلك كل ليلة