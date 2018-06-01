تذكر...

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
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Algerie
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أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... تذكر ياعبدالله قبل نومك! بأن لك رب في الثلث الأخير من الليل يقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وذلك كل ليلة
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
197
الإعجابات
216
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
﴿ وتوكل على العزيز الرحيم ◈ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِين ﴾ ألا تحفزك هذه الآية على قيام الليل؟
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
197
الإعجابات
216
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#3
في جوف الليل هباتٌ لا ينالها إلا عبداً قام بين يدي الله داعياً مُصلياً تذوقوا جنة الدنيا وأضيئوا ليلتكم
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
197
الإعجابات
216
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#4
حينما تسهر ليلا وقد أسبغت عليك نعم ربي، لا تستصغر ركعة تخرج من قلب صادق مؤمن فتشفع لك يوم لا جزاء إلا لمن عمل
 
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