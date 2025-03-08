مالازمش تغفل عن وقت السَّحَر ..

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

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السلام عليكم و رحمة الله
عساكم بخير أهل اللمة الكِرام

بما أنو رانا في وقت السَحَر
هيا نقولكم فائدة

قال الإمام ابن كثير رحمه الله : قوله تعالى : { وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ } دَلّ على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار

و عن جماعة من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ "

تخيلوا الله بعظمته و جلاله ينزل في هذا الوقت للسماء الدنيا
يقولنا هل من مستغفر ؟ هل من داعٍ ؟

#استغفروا
واذا قدرتوا نوضوا صلوا زوج ركعات و ادعوا فيهم و استغفروا رح يكون افضل و افضل
ماتضيعوش هذي الفرصة .. رمضان + وقت السحر

و هذا ماكان 🌸
 
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