مالازمش تغفل عن وقت السَّحَر ..

لمعانُ الأحداق
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 12 أفريل 2016
- المشاركات
- 2,174
- الحلول
- 3
- نقاط التفاعل
- 3,613
- النقاط
- 111
- محل الإقامة
- الجــزائــر ♡
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
عساكم بخير أهل اللمة الكِرام
بما أنو رانا في وقت السَحَر
هيا نقولكم فائدة
قال الإمام ابن كثير رحمه الله : قوله تعالى : { وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ } دَلّ على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار
و عن جماعة من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ "
تخيلوا الله بعظمته و جلاله ينزل في هذا الوقت للسماء الدنيا
يقولنا هل من مستغفر ؟ هل من داعٍ ؟
#استغفروا
واذا قدرتوا نوضوا صلوا زوج ركعات و ادعوا فيهم و استغفروا رح يكون افضل و افضل
ماتضيعوش هذي الفرصة .. رمضان + وقت السحر
و هذا ماكان
عساكم بخير أهل اللمة الكِرام
بما أنو رانا في وقت السَحَر
هيا نقولكم فائدة
قال الإمام ابن كثير رحمه الله : قوله تعالى : { وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ } دَلّ على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار
و عن جماعة من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ "
تخيلوا الله بعظمته و جلاله ينزل في هذا الوقت للسماء الدنيا
يقولنا هل من مستغفر ؟ هل من داعٍ ؟
#استغفروا
واذا قدرتوا نوضوا صلوا زوج ركعات و ادعوا فيهم و استغفروا رح يكون افضل و افضل
ماتضيعوش هذي الفرصة .. رمضان + وقت السحر
و هذا ماكان