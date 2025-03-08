مالازمش تغفل عن وقت السَّحَر ..

وقت السَحَر

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ

الاستغفار

رسول الله صلى الله عليه وسلم

ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟

الله بعظمته و جلاله

صلوا

ادعوا

استغفروا

رمضان + وقت السحر