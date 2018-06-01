كل عام و أنت حبيبتي يا سلطانة قلبي

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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بسم الله
اليوم تمر ذكرى 13 لزواجنا
حبيبتي أم إسلام في عز الكلام أفقد الكلام
و يعجز لساني عن التعبير عما يختلجه قلبي
حبيبتي الغالية كل يوم يمر علينا و أنا أزداد غرقا في بحر هيامك
و كل عام يمر علينا و أنا أزداد أسرا في سجن غرامك
حبيبتي الأيام كفيلة بكشف المعادن و اصلها أما أنت فالأيام كلما مرت
زادت معدنك النفيس صفاءا و طهرا
13 سنة مرت و لازلت أتذكر يوم رأيتك
و يوم عشقتك و يوم سهرت متيما بك و يوم حدثتك و يوم خفق قلبي لك
لازلت أتذكر أول اللحظات يوم أنقلب كياني رأسا على عقب
لازلت أتذكر اللحظات الأولى يوم لمحتك
و لازلت أتذكر اللحظات الأولى يوم أحببتك
و مازلت أتذكر أول كلمة قلتها لي
و مازلت أتذكر نوع عطرك
13 سنة تمر على زواجنا
13 سنة تعلمنا و تألمنا و ضحنا و بكينا و كافحنا و الاهم اننا احببنا بعضنا
و ضحينا من اجل بعضنا و زدنا تمسكا ببعضنا و زدنا سندا لبعضنا
13 سنة تمر على زواجنا
حبيبتي كل عام و أنت زوجتي
و كل عام و أنت بصحة جيدة
و كل عام و أنت طفلتي الصغيرة
و كل عام و أنت البراءة
و كل عام و أنت الطاهرة
و كل عام و أنت الصابرة
و كل عام و انت الطيبة
و كل عام و انت المؤمنة
و كل عام و أنت الصوامة و القوامة
و كل عام و انت الحيوية
و كل عام أنت روحي
و كل عام و أنت حبي
و كل عام و أنت الزكية
يا نجوم السماء أبقي ما أنت باقية و أذهبي إن أردتي فنجمتي في سماء قلبي باقية
و يا شمس السماء أغربي إن أردتي فشمس حياتي في ذروتها ضاوية
و يا بدر لا يهمني انكسافك فبدر حياتي سينير لي الليالي الآتية
كل عام و أنت حبيبتي و كل عام و أنت سلطانة قلبي
اليوم تمر ذكرى 13 لزواجنا
حبيبتي أم إسلام في عز الكلام أفقد الكلام
و يعجز لساني عن التعبير عما يختلجه قلبي
حبيبتي الغالية كل يوم يمر علينا و أنا أزداد غرقا في بحر هيامك
و كل عام يمر علينا و أنا أزداد أسرا في سجن غرامك
حبيبتي الأيام كفيلة بكشف المعادن و اصلها أما أنت فالأيام كلما مرت
زادت معدنك النفيس صفاءا و طهرا
13 سنة مرت و لازلت أتذكر يوم رأيتك
و يوم عشقتك و يوم سهرت متيما بك و يوم حدثتك و يوم خفق قلبي لك
لازلت أتذكر أول اللحظات يوم أنقلب كياني رأسا على عقب
لازلت أتذكر اللحظات الأولى يوم لمحتك
و لازلت أتذكر اللحظات الأولى يوم أحببتك
و مازلت أتذكر أول كلمة قلتها لي
و مازلت أتذكر نوع عطرك
13 سنة تمر على زواجنا
13 سنة تعلمنا و تألمنا و ضحنا و بكينا و كافحنا و الاهم اننا احببنا بعضنا
و ضحينا من اجل بعضنا و زدنا تمسكا ببعضنا و زدنا سندا لبعضنا
13 سنة تمر على زواجنا
حبيبتي كل عام و أنت زوجتي
و كل عام و أنت بصحة جيدة
و كل عام و أنت طفلتي الصغيرة
و كل عام و أنت البراءة
و كل عام و أنت الطاهرة
و كل عام و أنت الصابرة
و كل عام و انت الطيبة
و كل عام و انت المؤمنة
و كل عام و أنت الصوامة و القوامة
و كل عام و انت الحيوية
و كل عام أنت روحي
و كل عام و أنت حبي
و كل عام و أنت الزكية
يا نجوم السماء أبقي ما أنت باقية و أذهبي إن أردتي فنجمتي في سماء قلبي باقية
و يا شمس السماء أغربي إن أردتي فشمس حياتي في ذروتها ضاوية
و يا بدر لا يهمني انكسافك فبدر حياتي سينير لي الليالي الآتية
كل عام و أنت حبيبتي و كل عام و أنت سلطانة قلبي