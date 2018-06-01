كل عام و أنت حبيبتي يا سلطانة قلبي

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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#1
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#1
بسم الله
اليوم تمر ذكرى 13 لزواجنا
حبيبتي أم إسلام في عز الكلام أفقد الكلام
و يعجز لساني عن التعبير عما يختلجه قلبي
حبيبتي الغالية كل يوم يمر علينا و أنا أزداد غرقا في بحر هيامك
و كل عام يمر علينا و أنا أزداد أسرا في سجن غرامك
حبيبتي الأيام كفيلة بكشف المعادن و اصلها أما أنت فالأيام كلما مرت
زادت معدنك النفيس صفاءا و طهرا
13 سنة مرت و لازلت أتذكر يوم رأيتك
و يوم عشقتك و يوم سهرت متيما بك و يوم حدثتك و يوم خفق قلبي لك
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لازلت أتذكر أول اللحظات يوم أنقلب كياني رأسا على عقب
لازلت أتذكر اللحظات الأولى يوم لمحتك
و لازلت أتذكر اللحظات الأولى يوم أحببتك
و مازلت أتذكر أول كلمة قلتها لي
و مازلت أتذكر نوع عطرك

13 سنة تمر على زواجنا
13 سنة تعلمنا و تألمنا و ضحنا و بكينا و كافحنا و الاهم اننا احببنا بعضنا
و ضحينا من اجل بعضنا و زدنا تمسكا ببعضنا و زدنا سندا لبعضنا

13 سنة تمر على زواجنا
حبيبتي كل عام و أنت زوجتي
و كل عام و أنت بصحة جيدة
و كل عام و أنت طفلتي الصغيرة
و كل عام و أنت البراءة
و كل عام و أنت الطاهرة
و كل عام و أنت الصابرة
و كل عام و انت الطيبة
و كل عام و انت المؤمنة
و كل عام و أنت الصوامة و القوامة
و كل عام و انت الحيوية
و كل عام أنت روحي
و كل عام و أنت حبي
و كل عام و أنت الزكية

يا نجوم السماء أبقي ما أنت باقية و أذهبي إن أردتي فنجمتي في سماء قلبي باقية
و يا شمس السماء أغربي إن أردتي فشمس حياتي في ذروتها ضاوية
و يا بدر لا يهمني انكسافك فبدر حياتي سينير لي الليالي الآتية

كل عام و أنت حبيبتي و كل عام و أنت سلطانة قلبي
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
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أنثى
#2
مشاء الله تبارك الله اخي محمد ما كل هذا هههه
ربي يدوم محبتكم و عشرتكم و يحفظكم لبعض
ناس بكري يقولو الدار مرا و صح المرأة كي تكون صالحة يشهد عليها كلشي
ربي يألف بيناتكم و يزيدكم مودة و رحمة و يرزقكم ذرية صالحة
موفقون فيما تبقى
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
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قسنطينة
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أنثى
#3
السلام عليكم
ماشاء الله عليك أخي الأمين
ربي يزيد بينك وبين زوجتك الكريمة المحبة والمودة
ويجعلها أهم رابط بينكما ويطول في عمركم
وتشوفو أبناءكم رجال ونساء وفي أعلى المراتب يارب
امم خليني نتفكر اسماء ابناءك وبناتك
كاين ساجدة وغفران وإسلام ووحدة خلاف بالاك نسيت ههه
ربي يهنيكم خويا ويجمع بيناتكم في جنات الخلد
كما جمع بينكما في الدنيا
ربي يوفقكم لكل خير

 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#4
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#4
السلام عليكم ورحمة الله
ربي يدوم عشرتكم خويا
 
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