كل عام و أنت حبيبتي يا سلطانة قلبي

مشاء الله تبارك الله اخي محمد ما كل هذا هههه

ربي يدوم محبتكم و عشرتكم و يحفظكم لبعض

ناس بكري يقولو الدار مرا و صح المرأة كي تكون صالحة يشهد عليها كلشي

ربي يألف بيناتكم و يزيدكم مودة و رحمة و يرزقكم ذرية صالحة

موفقون فيما تبقى