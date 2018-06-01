أشهر حوادث الفتيات في المطبخ و طريقة تجنبها؟ فى اول سنة زواج

هناك الكثير من مشاكل الفتيات المبتدئات "سنة أولى جواز" خاصًة التي تتعلق بالمطبخ، بعض هذه المشاكل جاء في صورة احتراق الطعام، أو اندلاع الحريق في المطبخ، أو انسكاب المواد السائلة.لهذا سوف نستعرض لك بعض الحوادث التي تحدث في المطبخ، وطريقة تجنبها وحلها، بحسب ما ذكرته ربات البيوت.- من المشاكل الشهيرة للفتيات عند دخلوهم لأول مرة المطبخ بعد الزواج، هو اندلاع النار في الزيت، وقد ينتج عنها حريق كبير إن لم يتم إخماده وتداركه بالشكل الصحيح.يتسبب وضع الزيت يغلي على النار، ثم سكب مواد سائلة مثل الماء أو الصلصة في تفاعل السائل مع الزيت، مما ينتج عنه حريق هائل، لهذا تجنبي هذا الأمر.إذا حدث واندلعت النار داخل الطاسة، استعملي غطاء الحلة وغطي بها الطاسة وارفعيها من على النار فورًا، وتجنبي وضع المزيد من الماء، أو النفخ في النار.- من تقنيات الأمان التي لطالما ينصح بها خبراء السلامة، هو الانتباه لحركة يد الطاسة، خاصًة المتعلقة بالقلي، إذ أن اليد تكون طويلة، إذ يمكن بسهولة الاصطدام بها، والتسبب في كوارث، لهذا يجب دائمًا وضع يد المقلي في اتجاه اليمين أو اليسار بعيدًا عن حركتكِ، وكذلك حركة الأطفال.- جروح التقطيع هي الأخرى من الحوادث الشهيرة التي تحدث للفتيات، لهذا يفضل ألا تستخدمي السكين الحاد في بداية دخولكِ المطبخ، حتى تتعلمي الطريقة الصحيحة لحمله، دون أن تأذي أصابعكِ.- تنظيف المطبخ، حتى توفري على نفسكِ الوقت والمجهود، احرصي دائمًا على غسل كل الأواني أول بأول، وإذا انسكب شيء على الأرض أزيليه على الفور، ولا تنتظري إلى أن تنتهي من الطبخ، حتى لا تتفاجئي بفوضى عارمة صعب تنظيفها بمطبخكِ.- أواني الطهي الثمينة التي عادًة ما تكون مصنوعة من التيفال، تجنبي تمامًا استخدام أي أدوات معدنية، واستعيني بدلًا عنها المصنوعة من السيلكون، أو الخشب، لتجنب خدشها.- سكب الماء الساخن، مثل سلق المعكرونة أو الخضروات، حاولي أن تتجنبي أن يكون اتجاه البخار الساخن ناحيتكِ، أو ناحية يديكِ، لأنه قد يعرضكِ للاحتراق، وعند تصفية المكرونة في حوض المطبخ، استخدمي القفازات العازلة للحرارة في يديك، وافتحي صنبور المياه، حتى يخلصك على الفور من البخار.عند الإصابة بالحروق، يفضل الابتعاد عن النار أو أي حرارة ساخنة، ووضع يديكِ على الفور تحت الماء إن لم يكن الجرح عميق، ثم وضع أي كريم مضاد للحروق.