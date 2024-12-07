برودة القدمين في الشتاء

برودة القدمين هي حالة تشعر فيها أن درجة حرارة قدميك أقل من بقية جسمك، فقد تكون يديك وجسمك دافئا، بينما تشعر وكأنك مشيت حافيا على الثلج أو الجليد.

هناك الكثير من الأسباب التي قد تجعلك تعاني من هذه الحالة، بدءً من المناخات الباردة إلى علامة على وجود حالة طبية خطيرة.

السبب الأكثر شيوعا لهذا الأمر، هو ضعف تدفق الدم في ساقيك وقدميك، لذلك إذا كنت تعاني من برودة القدمين بشكل متكرر، فلابد من استشارة الطبيب

ماهي الأسباب؟​ ضعف الدورة الدموية

هذا هو أحد الأسباب الأكثر شيوعا لبرودة القدمين خلال فصل الشتاء، مع انخفاض درجة الحرارة، يعمل الجسم على إبقاء القلب دافئًا.

وبالتالي، تتقلص الأوعية الدموية للحد من الدورة الدموية إلى الجزء الأساسي من الجسم، ويمكن أن تصبح القدمين باردة.

فقر الدم

يحدث عندما يكون لدى الشخص عدد قليل جدا من خلايا الدم الحمراء الطبيعية الموجودة في الجسم.

يمكن أن يكون هذا بسبب نقص الحديد أو فيتامين ب 12 أو حتى مرض الكلى المزمن، لذلك، يميل العديد من الأشخاص إلى الإصابة ببرودة القدمين.

مرض السكري

يمكن أن يؤدي وجود مستويات غير طبيعية من السكر في الدم إلى تضييق الشرايين وانخفاض إمداد الأنسجة بالدم، مما يؤدي إلى برودة القدمين.

اعتلال الأعصاب الطرفية السكري

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون باعتلال الأعصاب الطرفية السكري، وهو شكل من أشكال تلف الأعصاب، من برودة القدمين أيضا.

قصور الغدة الدرقية

تنتج الغدة الدرقية غير النشطة مستوى منخفضا من هرمون الغدة الذي يؤثر سلبا على عملية التمثيل الغذائي.

وبالتالي، تتأثر الدورة الدموية ونبض القلب ودرجة حرارة الجسم أيضا مما يؤدي إلى برودة القدمين.

الإجهاد الشديد أو القلق

قد يؤدي التواجد في حالة من الإجهاد الشديد أو القلق إلى برودة القدمين، إحدى الاستجابات الطبيعية للجسم للإجهاد أو العصبية هي ضخ الأدرينالين في مجرى الدم.

مع دورانه، يتسبب الأدرينالين في انقباض الأوعية الدموية في الأطراف، مما يقلل من تدفق الدم إلى المناطق الخارجية من الجسم.

تعمل هذه الاستجابة على حجز الطاقة والاستعداد لأي ضرر جسدي قد يحدث نتيجة لموقف الضغط العالي.

مرض الشرايين الطرفية

يمكن أن يكون سبب برودة اليدين والقدمين أيضا – وخاصة عند كبار السن – هو مرض الشرايين الطرفية، والذي يحدث عندما تضيق الشرايين أو تنسد مع تشكل اللويحة تدريجيا داخل جدران الشرايين

ماهي العلاجات المنزلية؟​ يمكن للعديد من العلاجات المنزلية أن تساعد في تدفئة القدمين وإبقاء الشخص مرتاحا.

الحركة

قد تساعد الحركة المنتظمة، مثل النهوض من وضعية الجلوس بشكل دوري، في علاج برودة القدمين.

بالرغم من بساطتها، فإن النهوض والحركة قد يكونان من أسهل الطرق لتدفئة الجسم ومساعدة تدفق الدم من وإلى القدمين.

قد يكون تنشيط الدورة الدموية باستخدام الأنشطة القلبية، مثل الركض أو حتى القفز، كافيا للحفاظ على دفء القدمين طوال اليوم.

الجوارب والنعال

الجوارب الدافئة المعزولة جيدا مهمة للأشخاص الذين يعانون من برودة القدمين أثناء التواجد في الداخل، قد يساعد أيضا ارتداء النعال المعزولة جيدا، خاصةً إذا لم يكن لدى الشخص أرضيات مغطاة بالسجاد أو مدفأة.

حمّامات القدم

وذلك بملء حوض الاستحمام بالماء الدافئ ونقع القدمين لمدة 10 إلى 15 دقيقة، قد يكون كافيا للحفاظ على تدفق الدم النقي إلى القدمين طوال اليوم.

كما قد يكون هذا مفيدا بشكل خاص قبل النوم مباشرة، لأنه يمكن أن يخفف التوتر ويرخي العضلات.

ويجب على الأشخاص المصابين بتلف الأعصاب السكري تجنب استخدام الماء الساخن لتدفئة القدمين، حيث قد لا يتمكنون من معرفة ما إذا كان الماء ساخنا جدا أم لا، مما يؤدي إلى حروق عرضية.

وسادات التدفئة أو زجاجات الماء الساخن

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم بسبب الأقدام الباردة، فإن وضع وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن عند قدم السرير يمكن أن يحافظ على دفء المنطقة المحيطة بالقدمين وقت النوم

ماهي مؤشرات الخطر؟​ يوصى باستشارة الطبيب إذا كانت برودة القدمينأمر متكرر الحدوث أو ظهرت لديك أعراض مصاحبة لبرودة القدمين مثل:

ـ الإعياء

ـ الحمى

ـ فقدان الوزن

ـ آلام في المفاصل

طفح جلدي، أو أي تغيرات في الجلد،وظهور تقرحات في أصابع القدمين أو اليدين، وتستغرق وقتا طويلا من الشفاء