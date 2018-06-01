سلسلة إكتشف الرقم السري العدد السابع

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#1
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#1
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تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري

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تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا

سلسلة إكتشف الرقم السري




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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استغرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة



في انتظار مشاركتكم .....
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,447
الإعجابات
13,459
النقاط
1,001
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2

السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في العدد
السابع من سلسلة اكتشف الرقم السري

الرقم السري للهذا العدد مدون لدي
من ستتة ارقام ( لنرى كيف ستكون المنافسة اذن ;))

4 ارقام مثل الاعداد السابقة و رقم اخر
ساوضح :
رقمين من 0 الى 10
رقمين من 11 الى 20
ورقمين من 21 الى 30


ركزوا مكون من ستتة ارقام.
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
1,001
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#4


@الأزرق الملكي

@طائر الخير

@جيهان جوجو

@بلعيد حسان

@البدر المشرق

@بنت الجسور المعلقة

@♥حلم القمر♥

@إنسانة ما

@املي

@وائل ابن الجزائر

@زهرة اللمة

@Salah eddin

@Djamel.Dz

@خووخه

@عاشق الاقصى

@سكون الفجر

@همسة نجاح

@NAPOLA

@MOHAMED LAMINE7

@Queen Fati

@جميلة أنا

@طيب الكلام

@الامين محمد

@faith8

@Nacer Eddine 2012

@فاعل الخير

@امنيات

@إشرآقة شمس

@فيتامين سي

@Lovely ღ smile



@أشــواق 19

@cosette

@صمت المشاعر

@حلم كبير

@ninou90

@الحلم الوردي

@mustapha_ss

@siaci

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yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#5
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الإعجابات
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النقاط
1,001
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#5
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#13
إنضم
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#13
4algeria.com

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#14
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ذكر
#14
لما يكون رقمين من 21-30 راح تكون اسهل من رقم واحد. لأن التخمين يكون اقل يعني مزدوج
- - - -
صح فطوركم
- -- -

3 8 14 16 22 30
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#15
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1,901
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25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#15
هاني جيت هاني جيت
صح فطوركم جميعا
يا يما 6 ! :eek:
واقيلا حابتني نتسحر اليوم هنا
اصبري نشوف الاحوال لفوق كيفاه ساع ههه
ونرد ان شاء الله
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#20
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1,001
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من عآلمي
الجنس
أنثى
#20
لديك رقمين صحيحين
قال 4algeria.com:
لما يكون رقمين من 21-30 راح تكون اسهل من رقم واحد. لأن التخمين يكون اقل يعني مزدوج
- - - -
صح فطوركم
- -- -

3 8 14 16 22 30
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