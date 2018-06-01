بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



قسوة القلب 💔

تأتی من الإبتعاد عن الله عز وجل ..

فهی کـ الحجارة او أشد قسوة ، فتبتعد عن الله وعن رحمته وعن طاعته ، وأبعد القلوب عن الله القلب القاسی ، القلب القاسی الذی لا ینتفع بتذکیر ،ولایلین بموعظة ،فیصبح صاحبه یحمل حجرًا صلدًا لا فائدة منه ، ولایصدر منه إلا الشر ،ومن القلوب ما یلین ویخشع ویخضع لخالقه ویقرب من الله ومن رحمته فیحمل صاحبه قلبًا طیبًا رحیمًا یصدر من الخیر دائمًا ..

فـ ما یلین القلوب هو القرب من الله عز وجل وإستشعار وجوده ، ومنها :

1/قراءة القرءان وإستماعه بکثرة

« ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله »

2/ ذکر الله دائمًا ،الإکثار من الذکر .. نوع ف الأذکار .. « الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر الله ألا بذکر الله تطمئن القلوب

3/ تذکر الموت وزوال الدُنیا والإنتقال لدار الآخرة ..💙