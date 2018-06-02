الحاسوب فعلها ...نعم ​

من بعض الحجج التي يختفي ورائها الملاحدة الشبهة التي تقول :

كيف بالرب يتتبع افعال الانسان خطواة خطواة ولا حظة بلاحظة ؟

احول الجواب بطريقة منطقية يتقبلها العقل اولا

من خلال تطور عالم الرقمي وبدخولنا للعالم الافتراضي حتى اصبح يسمى القارة الثامنة لما يتمتع به من نشاط وفي فترة وجيزة فقط نتحدت عن دخوله للحيز تعاملات حتى اصبح شيىء اساسي في حياة الانسان ككل الامور الامور الاساسية ......حتى اصبحنا نسمع اقةل تقول بان الانترنت حق لكل انسان متل باقي الحقوق .....

لكن الشيىء الي يتمتع به العالم الافتراضي عن عالم الحقيقي اننا نستيطع ان نتتبع اي نقرة فيه ولو كانت مستندة على برامج تخافي ...اقصى حالة تخفي جيدة نستطيع على الاقل معرفة مصدرها ...اما ادنها حتى الحاسوب لا يوجد اي شيىء فيه قد حدف الى الابد وكل نقرة في الانترنت او رسالة نص ....الخ مسجلة .

رغم اننا لا نتكلم عن اختراع غير بشري او اعجازي نزل من سماء بل هو اختراع عظيم نتاج تكافل عدة جهود من مختلف العلوم والحضارت ..

وهنا اسأل اي ملحد بسؤال بسيط :

هل يستطيع انسان تتبع خطوات انسان على العالم الافتراضي خطواة خطواة ولاحظة بلاحظة ؟

فيجب : نعم ( وهدا الجواب يشبه ايشاك مزدوج في عالم الشطرنج )

ثم اقول له :

ادا من ممكن هدا

فيجب : نعم

ادا مادام ممكن ان يتتبع الانسان انسان اخر لاحظة بلاحظة وخواة بخطواة عن طريق مساحة من مساحات المسخرة في حياة الانسان فهدا يعني ان الامر ممكن حتما وكما الانسان له قدرة على دلك فهنا نسحب دلك الملحد من تفكيره بأن الامر غير واقيعي الى تقبل الفكرة على الاقل مع امكنيتها من عدمها...

الحاسوب الة معقدة جدا في عملها هل اوجدت نفسها بنفسها هدا الامر لا يتقبله الملحد الانه يتحجج بالعلم والمعرفة ولا يؤمن بأن هناك جانب روحي للانسان ولكن عنادا منه غباء منه يتقبل فكرة بأن الانسان اوجد نفسه بنفسه من خلال مسيرة تطويرية رغم ان مخ الانسان اصلا اشد تعقد في عمله من الحاسوب وهو من اوجد الحاسوب ....ولا حولا ولا قوة الا بالله

يعني الة معقدة لم تخلق نفسها بينما المخلوق الدي خلقها وهو اشد تعقيدا منها خلق نفسه ....