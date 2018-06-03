اليهود في الجزائر يا سيعد كسال

اليهود في الجزائر ....يا سعيد كسال



القوم الدين خانوا البلد الدي احتضنهم 2000 عام



الجزائر لا تسامح ابنها الجزائري المسلم الدي خانها ( الحركى ) بينما يارد منها ان تسامح اليهودي الدي خانها كالحركي .لمادا ؟ الخائن خائن سواء مسلم او يهودي



لا يوجد يهود جزائريين بل هناك في الجزائر يهود فرنسيين من بقايا معمريين





رباط المقابلة الصحفية :





انغلاق الشعب الجزائري ​

الشعب الجزائري ليس شعب منغلق على نفسه. بل الانغلاق الدي يتكلم عنه هنا وهو مختفي بين السطور هو حساسية الجزائريين من حيث اليهود ( اي تم تعويض الحساسية بكلمة انغلاق ) وهدا ليس انغلاق بل لتلك الحساسية الحدرة جدا جدا لها اسباب تاريخية خاصة بالجزائر اولا ثم الاسباب على ساحة العربية تانيا اي قضية الفلسطينية . من جهة السبب الجزائري المحض فكما هو معلوم تاريخيا يهود الجزائر قاموا بخيانة لا تغتفر تجاه الجزائر التي حضنتهم وخاصة بعد الطرد الاسبان لهم مع المسلمين الاندلس بعد 1492 م وبعد قرون من عيشهم في جزائر ككل الجزائريين ولما سقطت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي ( بسب حادثة اين كان اليهود لهم فيها قصة كدلك لكي لا ننسى مع تجار بكري كوهين وبو جناح ) وكانت هناك مؤشرات على عدم خروج الجزائر من الاحتلال في تلك الحقبة قرروا الانسلاخ من مجتمع الجزائري وتملقوا للسلطة الفرنسية لكي يخرجوا بقانون كروميوا ويعد لهم الاعتبار على انهم ليسوا جزائريين بل مواطنين فرنسيين اي غير الصفة التي كان يتمتع بها الجزائريين في دلك الوقت كمواطن من درجة الثانية . ادا عوض ان تتكلم عن اغلاق جزائري تكلم عن خيانة يهودية . وفي 1962م عادا المعمرين من حيث جاءوا وعلى كل من اعتبر نفسه فرنسي ان يرحل الى فرنسا . واخيرا المجتمع اليهودي من اشد المجتمعات انغلاق على نفسها في عالم فقبل ان تتكلم عن انغلاق الشعب الجزائري هناك في انغلاق اليهود ما يقال ومجتمع الجزائري احسن تفتحا من مجتمع اليهودي ....

الحقيقة ​

يقول هدا الصحفي اننا كجزائريين نعتبر حقيقتنا هي الحجة الحقيقية ولكن حسب هدا الصحفي هناك حقيقة اخرى احق ... ​

يا ايها الصحفي بين الاسلام و اليهودية من هي الحقيقة الاصيلة ​

العنصرية الاستعمارية ​

العنصرية الاستعمارية التي يتكلم عنها لم تمس يوما الفئة اليهودية اتناء الاحتلال الفرنسي الدين كانوا اي اليهود احسن من الجزائريين اجتماعيا واقتصاديا بسبب قانون كروميو بل كانت موجهة للجزائريين بشكل خاص . والجهوية التي تتكلم عنها لا علاقة لها باليهود فاليهود اثناء الحقب الاستعمارية كانوا في صف فرنسا الاستعمارية .

الابادة ​

( كما يلاحظ انه استعمل كلمة " ابادة" ) وانحنوا لم نسمع يوما ان الوهرني يريد ابادة العنابي او العنابي يريد ابادة الشاوي او القبائلي يريد ابادة الصحروي . ثم عند القضايا المصيرية لا توجد اي جهوية بين الجزائريين وتاريخ يشهد بل تلك كلمة ابادة استعملها الانه يعلم احساس الجزائريين تجاه القضية الفلسطينية حيث الشعب الفلسطيني يتعرض الابادة جماعية يوميا اجتماعيا واقتصاديا وفكريا وتاريخيا وجسديا ..ومن هدا سياق فمن طبيعي ان يفكر المظلوم بالإبادة الظلم وظالم. كل يوم نرى الابادة التي يتعرض لها الأخوة في فلسطين وان يحدث ان تتم سيطرة على الجزائر من بعض شردمة من اليهود كما قال الصحفي الجزائري يحي ابو زكريا الدي تم نفيه خارج البلاد : (هناك يهود في الحكومة الجزائرية بأسماء مستعارة ) حينها سوف تصبح الجزائر في خدمة مصالحهم الشخصية عوض الوطنية وبعدما كانت رمز للمقاومة سوف تصبح رمز الانحطاط .

تعايش ​

ثم يقول لنا بطريقة ملتوية يجب علينا كجزائريين ان نتعايش مع اليهود لكي تتقدم الجزائر الى الامام يا هدا مند متى كان اليهود الجزائر عترة في طريق تقدم الجزائر يعني بنسبة لهدا الصحفي لم يبقى للجزائر سوى تعايش السلمي مع يهود الجزائر لكي تتقدم الجزائر وتصبح عضو في مجموعة 8 هههههههه

ما يطلب هنا هدا الصحفي وهو يجب عليكم الرضوخ للصهيونية العالمية ادا تريدون العيش بسلام ووطنكم لا يتعرض لي اي مكيدة . هدا هو مقصود من تعايش السلمي الرضوخ للصهيونية العالمية .

الخائن لا يفصح عن نفسيه ويبقى على هامش المجتمع ​

اول قبل ان تتكلم عن حساسية الجزائريين تجاه اليهود في الجزائر الدين تقول عنهم بأنهم فئة تتخوف عن افصح عن نفسها بل قل لنا لمادا يتخوف هم اصلا عن دلك الافصاح ...دلك تخوف اتى من سببين سبب الاول جزائري محض الانهم خوانة متل الحركى بقانون كروميوا وتانيا كل يهود اليوم هم صهاينة وهل تطلب من العنصر الجزائري ان يتقبل الخائن والمجرم ....كل اليهود يمنح مال للكيان الصهيوني من عامل البسيط الى المؤسسات .

الاحصائيات ​

حول الاحصائيات عدد يهود الجزائر قام هدا الصحافي بمراوغة لا يوجد الا واحد في عالم يحسن تلك المراوغة وهو ليو ميسي.

الاحصائيات الرسمية للمكاتب اليهودية لا تمنح معطيات في هدا الخصوص ولا نجد احصائيات جزائرية رسمية ولكن اغلب الظن يقال بان اليهود في الجزائر اقل من المغرب(2200 يهودي) وتونس(1100 يهودي ) .ادا نرجح الرقم من 1 الى 1000 .....تحت استناد القول القائل بأنهم اقل من فئة الموجودة في المغرب وتونس والا الرقم مرشح للصعود بحيث الاحصائيات غير مكشوف عنها لا من جانب الجزائري ولا من مكاتب الصهاينة وفعل متل هدا له عدة تأويلات .....

اخيرا خرج وزير الشؤون دينية بقول ان يهود الجزائر رفضوا فكرة انشاء كنيس لهم بحجو انهم قلة قليلة ولكن هدا تبرير لم يكن بحجة العدد ولكن بسبب حساسية الموضوع للجزائريين . رفضهم لى انشاء كنيس كان بسبب امني محض .

هم فئة قليلة ممكن ام فئة كثيرة ممكن .

لكن هناك سؤال هام هل ممكن او من المعقول القول بأن الدولة الجزائرية ليس لديها احصائيات في هدا موضوع . هدا من غير المعقول من طرف الدولة لكي نقول اخيرا انها احصائيات متستر عليها حتما والرقم الصحيح موجود لكن متستر عليه لسبب ما .

تاريخ اليهود في الجزائر ​

في خصوص النقطة التي قام بطرحها حول تاريخ يهود في الجزائر القديم وحول اصلهم وعن علاقتهم بسكان الاصليين من الأمازيغ لكي اقوم بتوضيح هده النقطة وبشكل مفصل ودقيق سوف اقوم بوضع ملف مرتبط بهدأ النص ( الملف هو كتاب : يهود الجزائر 2000 سنة من الوجود ) وبهدا الكتاب القيم سوف يتضح لكم النقطة مشار اليها بتفصيل.

تحميل الكتاب :

يهود الجزائر 2000 سنة من الوجود لعيسى شنوف pdf

علاقة اليهود في الجزائر بكيان الصهيوني ​



حين قامت منشطة بطرح السؤال عن اليهود الجزائر وعلاقتهم بكيان الصهيوني تلاحظ ان منشطة استعملت اسم ( اسرائيل ) في خطوة لم نعتد عليها من الاعلام الجزائري الدي في غالب يستعمل عبارة ( الكيان الصهيوني ) لكي تخرج هده المنشطة بقول (اسرائيل ) على الرغم من ان الدولة الجزائرية لا تعترف بكيان الصهيوني

والصحفي يقول لنا من خلال لقائه مع يهود الجزائر من خلال روبورتاج الدي القام به اتضح له بأنهم وطنيين ككل الجزائريين هنا اعتدر هههههههههههههههههههه

الوطنية صفة تمنح من خلال الفعل لكي اقول لك :

يقول بأنهم وطنيين ككل الجزائريين اين دليل تلك الوطنية ؟ اين ؟

اين كانوا يهود الجزائر خلال حرب التحرير التي منح فيها الجزائريين اروحهم قوافل قوافل في رحلة الاستقلال .بطبع هنا يهود الجزائر كانوا في جانب الفرنسي الانهم فرنسيين ولا علاقة لهم بحرب التحرير ...وفي 1962 م دهب مجملهم في ديل المعمرين الفرنسيين.

هل رأيتم يوما يهود الجزائر الدين هم بيننا خرجوا للعلن بتصريح يعلن وقوفهم الى جانب القضية الفلسطينية وانهم لا علاقة لهم بكيان الصهيوني ....هل رأيتم تحركات في هدا الاتجاه ...لا ولن يكون

هل تعلموان لمادا

كل اليهود اليوم مع الكيان الصهيوني الا فئة بسيطة جدا جدا جدا

ادا ايها الصحفي ليس هناك مجال للمغالطات ودر التراب في العيون الجزائريين وخاصة في هدا الجانب

قل لليهود الجزائر سؤال :

ادا وقعت حرب بين الجزائر وكيان الصهيوني مع من تقاتل ؟ يا ايها الصحفي حتى في العقيدة اليهودية يوجد عقيدة الولاء والبراء

ومن خلال هدا السؤال نعرف خزعبلات القائلة بوطنية اليهود في الجزائر

هجرة اليهود من الجزائر الى الكيان الصهيوني ​

يهود الدين هجروا الى الكيان الصهيوني من الجزائر بعد 1962م وليس هم فقط بل كل يهود العالم العربي ما بعرف بسم ( يهود السفرديم وهي كلمة تعني يعود الاسبان في اصلها وكثرهم يهود الاندلس في الاصل ) وجدوا انهم وقعوا في فخ الصهيونية العالمية ووقعوا في مخالب عنصرية حاقدة من طرف يهود الاشكيناز اي يعود العالم الغربي ويهود العالم الغربي يحتقر يهود العالم العربي ويعتبرهم مواطنين من درجة تانية ....يمكنكم مشاهدة هدا من خلال قصة معناة يهود المغاربة ( يهود المملكة المغربية ) الدين هجروا الى اسرائيل في مقابل صفقة قام بها الملك الحسان الثاني وكيان الصهيوني .

الجدير بدكر هنا ان يهود العالم العربي لم يتعرضوا في وطن العربي ما تعرض له يهود الغرب في بيئة مسيحية بل الوطن العربي احتضنهم وعاشوا في بيئة سليمة ....ولكن كما قلت سابقا يوجد في اليهودية عقيدة الولاء والبراء .....ويكفي مغالطات

فرنسا استعملت الاحياء اليهودية لتطويق احياء الجزائريين لكي يكونوا طواق اي احياء اليهود بين الاحياء المعماريين خلال الحقبة الاستعمارية ولا اكثر يا هدا

ادا يكفي ضحك على عقول الناس لم يعد اي يهودي من سفرديم من كيان الصهيوني الان له حنين لبلده الاصل او تحت الوطنية بل الانهم واجهوا عنصرية من طرف يهود متلهم ...تقول بعض الاحصائيات ان في 2014 م هاجر حوالي 700 يهودي من اصل جزائري الى الكيان الصهيوني ولا نعلم هل هاجروا من الجزائرام من من بلد اخر .

خصوصية اليهود في الجزائر ؟ عجيب ​

عن اي خصوصية تتحدت بل هنا خصوصية سلبية اكثر منها اجابية تتحدت عن قوم عاشوا مع الجزائريين ككل الجزائريين ثم في فترة صعبة مرة على الجزائر خانوا بلدهم بتجنس بجنسية الفرنسية في فترة صعبة في تاريخنا لا بل وعاشوا افضل من جزائريين في فترة الاستعمار ثم حين عاد الحق الى اهله هاجروا في ديل المستعمر كالحركى متلا ......ادا عن اي خصوصية تتكلم هل تريد سحب البساط من تحت ارجلنا هههههههههه. هل الخيانة تعد لك خصوصية وعلامة يفتخر بها

ربما قائل يقول هنا سيدي حتى الجزائريين في فترة الاستعمار كانوا تحت اسم مواطنين فرنسيين

نعم

ولكن الفرق هنا اليهود في الجزائر سنة 1870م عملوا على استصدار قانون يخص بهم من خلال السلطة المستعمر لكي يعترف لهم بجنسية الفرنسية

اما الجزائريين مع منح سلطة مستعمر لهم تلك الجنسية اجباريا لم يفخر بها اي جزائري واصلا فرنسا اعتبرت الجزائريين كمواطنين من درجة الثانية رغم تلك الجنسية

واوضح متال على هدا واروع متال في الوطنية التي غاب عنها يهود الجزائر انهم استيقظوا في فاتح من نوفمبر لكي تسمع فرنسا الجواب على ساعة واحدة صباحا

اين اليهود من الكفاح المسلح لتحرير الجزائر مادا فعل اليهود في الجزائر لتحرير الجزائر سواء على مستوى الحربي او السياسي او الاجتماعي لا شيىء اليهود في الجزائر كانوا في صف فرنسا المجرمة

لم نرى اي يهودي من الجزائر يكن للصهيونية ما يكن له كل جزائري اصيل ​

المنشطة تقول انها تريد ان تتحدت عن يهودي الدي يعتبر نفسه يهودي فقط من خلال اليهودية كدين وليس له علاقة بكيان الصهيوني والجواب على سؤال متل هدا هل يوجد مسلم على الارض يعتبر نفسه مسلم فقط من خلال دين الاسلام ولا تربطه اي علاقة بالقدس والمسجد الاقصى وبفلسطين ؟

والمغضب في هدا لقاء او الحصة انهم يتكلمون بنوع من سداجة والسخف عن قضايا محورية وتاريخية وكأنا في جانب الاخر من شاشة هناك اشخاص اغبياء .

موقف الرسمي والشعبي في خصوص اليهود في الجزائر ​

قضية الاقلية اليهودية في الجزائر و ما هو موقف الرسمي للدولة وموقف الشعبي منها هنا اعود واقول ما قلت سابقا وتكرار ليس هناك يهود جزائريين هناك يهود فرنسيين نالوا الجنسية الفرنسية مند 1870م كمسلمين ليس لنا الحق في منع اي يهودي اصلا او مسيحي اصلا في حرية ديانته اما تحركات بسم الحرية الدينية لخدمة اغراض ضد الجزائر فالجزائر لا ترحم حتى ابنها ان خولت له نفسه تهديد كيانها فما بلك بعنصر اخر وعلى ساحة دولية تلك الضغوطات التي تتعرض لها الجزائر ما هي الا ضغوطات من حركات الصهيونية العالمية . وللجزائر سيادة وانحنوا حماة هده سيادة ..ام من جانب الشعبي من خلال ما يقوم به اليهود في فلسطين اصبح الجزائري لا يتحمل حتى دكر اسم ( يهود)

ولا مجال للمقارنة بين الدول المغاربية الاخرى تونس تونس والمغرب مغرب والجزائر جزائر ولكل بلد قصته مع اليهود ولكل بلد سيادته الخاصة وخصوصيته .

واخيرا انتهى اللقاء برنامج على موعظة دينية في تسامح الدين الاسلامي مع اهل الكتاب وهدا مما لا شك فيه وفي نفس المستوى نلاحظ ونشاهد كل يوم كيف يتعامل اليهود مع المقدسات الاسلامية ومسلمين في فلسطين وهنا يحق لنا المعاملة بالمثل ....عندما لا يجد شخص ما يستطيع ان يقنع به في امر واضح يصبح يتلفظ يمنا وشمالا بكلمة من هنا ومن هناك وبدون اي فكرة رئيسية للحديث تخبط في تخبط

وحشا لله ونستغفر الله عدد حبات الرمال وعدد الحصى التي صنعت الجبال ان نقارن موسى عليه السلام باليهود اليوم وهو اصلا ليس يهودي بل مسلم وتقنيا اسم اليهود جاء بعد يعقوب عليه السلام ..دعنا من خزعبلات وبلاش در االغبار في عيون الناس حديث سطحي بلا مضمون..

ربورتاج بسيناريو استعطافي وهناك محاولة الاستغلال العاطفة و الانسانية في الخدمة هده القضية . السؤال الجزائر رسميا وشعبيا لا تعترف بالكيان الصهيوني ولا يوجد يهود جزائريين بل يهود فرنسيين لا مصلحة لهم سوى خدمة اغراضهم واغراض فئتهم الخاصة وليس لهم ولاء للوطن الجزائري بل ولائهم للكيان الصهيوني روحا وجسدا . القوم الدي انسلخ من الوطن الدي احتضنه مند 1870 م قادر على فعل اي شيء لخدمة مصالحه الخاصة ....ولا يوجد اي شخص يقول بأن قانون كروميوا فرض على يهود الجزائر الانهم هم اصلا من عملوا على دلك ولم يستنكروا لا حينها ولا بعدها ......ايها الجزائريين هناك امر يدبر بعد تغيرات الحاصلة على الساحة العربية والعالمية في خصوص القضية الفلسطينية والجزائر رسميا لا تعترف بكيان الصهيوني وشعبيا الموقف اشد من موقف الرسمي ادا اصبحنا نرى تحركات ناعمة في هدا الجانب .....الحدر والحيطة واجبة

اليهودي يحب ان يعامل بطريقة انسانية بينما هو لا يعترف بها الانه يعتبر كل انسان من الغير اليهود كائن حقير ما يعرف عندهم بسم (goy)

ومن ملاحظ انه لم يتم دكر اي شيئا عن القضية الفلسطينية في الحوار وهدا امر مدروس فمنطقيا الجزائري كجزائري له رأي في خصوص القضية الفلسطينية وصحفي لم يريد دكر راي اليهود في الخصوص القضية الفلسطينية لسبب واحد وهو انه 99.9999 بالمئة من اليهود هم صهاينة جسدا وروحا

والشيء الدي يدعوا للغثيان انه يتكلم عن اليهود في الجزائر كأنهم قوم مساكين وحياتهم في ظلم قاهر وهدا تكتيك يهودي قديم .....

ما دخل الصوفية والشيعة وبعض الفرق الاسلامية في قضية اليهود في الجزائر ما دخل الامر ؟ لا مجال للمقارنة في هدا الحوار قاموا بتلاعب بالكلمات يمينا وشمالا وبنقاط صعودا وهبوطا في موضوع حساس للغاية فقط للمحاولة تغير نظرة رأي العام حول هده النقطة .

ايها الجزائري ............انها بداية لشيئي ما يدبر للجزائر ​

هناك 3 تفسيرات لهدا الصحفي سعيد كسال : ​

يهودي بسم مستعار

صحفي تم شراءه من اطراف يهودية

احمق وغبي وان امكن اضف ابله ​