كلام من ذهب...

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
229
الإعجابات
242
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف لقلوب ربها الله الجبار
أن تأن أو تضطرب،، وكيف لأنفس ربها الله العزيز أن تذل"
سبحانك ربي أنت أرحم بالولد من أمه تجعل من الألم بردا وسلاما ومن الحزن سكينة واطمئنان"
لك الحمد على ماأعطيت ولك الحمد على مامنعت وكل من عندك خير... الحمد لله رب العالمين.
 
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