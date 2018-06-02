كلام من ذهب...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف لقلوب ربها الله الجبار

أن تأن أو تضطرب،، وكيف لأنفس ربها الله العزيز أن تذل"

سبحانك ربي أنت أرحم بالولد من أمه تجعل من الألم بردا وسلاما ومن الحزن سكينة واطمئنان"

لك الحمد على ماأعطيت ولك الحمد على مامنعت وكل من عندك خير... الحمد لله رب العالمين.