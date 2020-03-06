بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يارب هذا صباحك قد أشرق ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء ،فأحسن إلينا بعفوك، وارزقنا خيرك،واشرح صدورنا برضاك، فإن رضاك سعادة لنا، واجعل لنا في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا، واجعل لنا نورا نستضيئ به في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يارب.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"كل امتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجهارة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله فيقول يافلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه"البخاري

تخيلوا ولو رفع الله الستر الذي لايزال يتفضل به علينا فعلم أحبابكم بكل أخطائكم التي تبتم منها ،إنهم لن يحبوكم ،فمن الذي يعلمها

لازال يحبك؟

إنه الله.

وقفة مع آية

"وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون"

يارب أينما كان الهدى اجعله طريقنا ،وأينما كان الرضا اجعله رفيقنا ،وأينما كانت السعادة اجعلها في قلوبنا.

موانع الخشوع

كثرة اللغو، والحديث الذي لامنفعة فيه، ولذلك ذكر من صفات المؤمنين اعراضهم عن اللغو بعدما ذكر خشوعهم فقال:

"قد افلح المؤمنون ،الذين هم في صلاتهم خاشعون ،والذين هم عن اللغو معرضون "

كلام من ذهب:

قال عمر بن عبد العزيز :أهل القبور محبوسون ندموا على ماقدموا، واهل الدور منتظرون يقتتلون على ماعليه أهل القبور منتدمون، فلا هؤلاء إلى هؤلاء يرجعون ،ولا هؤلاء بهؤلاء معتبرون ،

أحدهم تغنى بالغناء

وآخر ظن أن التعري جمال

ومال الشباب للأنوث، ومالت الفتيات للرجولة، وجميعهم إن سألتهم مايتمنى،؟ يقولون :جنة الرحمن !بربكم أليس للجنة ثمن لايهان ،قليل من العقل لنعي وندرك أن الجنة بالعمل لابالتمني تنال

مسك الختام

لاتترك اي شيئ في قلبك ضد أحد سامح واغفر وتجاهل وأحسن الظن، فالحياة لحظات تستحق أن تعيشها براحة ثم ترحل