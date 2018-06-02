سلسلة {قصص الأنبياء} العدد16 (اسحاق ) عليه السلام















الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا ،ونصب لنا الدلائل على صحته برهانا مبينا ، وأوضح السبيل الى معرفته وإعتقاده حقا يقينا .



واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند له تعالى عن إفك المبطلين وخرص الكاذبين وأشهد انا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من بريته وأمينه على وحيه



فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

ركن نفحات رمضانية (من هدي القرآن والسنة )



سلسلة قصص الأنبياء



العدد الماضي

ادم عليه السلام







قصة سيدنا اسحاق عليه السلام ​

هو ولد سيدنا إبراهيم من زوجته سارة، ​

وقد كانت البشارة بمولده من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهم مجتازين ذاهبين إلى مدائن قوم لوط ليدمروها عليهم لكفرهم وفجورهم، ​

ذكره الله في القرآن بأنه "غلام عليم"

قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب

وقال تعالى :

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ (113)}

قال تعالى :

{وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأيْدِي وَالأبْصَارِ * إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأخْيَارِ * وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأخْيَارِ * هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ} [سورة ص:45 ​

جعله الله نبيا يهدي الناس إلى فعل الخيرات، جاء من نسله سيدنا يعقوب. ​

سيرته:



لا يذكر القرآن الكريم غير ومضات سريعة عن قصة إسحاق.. ​

كان ميلاده حدثا خارقا، بشرت به الملائكة، وورد في البشرى اسم ابنه يعقوب.. ​

وقد جاء ميلاده بعد سنوات من ولادة أخيه إسماعيل.. ​

ولقد قر قلب سارة بمولد إسحق ومولد ابنه يعقوب، عليهما الصلاة والسلام.. ​

غير أننا لا نعرف كيف كانت حياة إسحاق، ولا نعرف بماذا أجابه قومه.. ​

كل ما نعرفه أن الله أثنى عليه كنبي من الصالحين

نبذة

بعد عشرون سنة من الزواج رزق اسحاق بتوأمين هما

عيسو اي العيص والثاني اسمه يعقوب ويطلق عليه اسرائيل

كان اسحاق يحب العيص لانه البكر

وامهما تحب يعقوب لانه الاصغر



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