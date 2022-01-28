أدعية الأنبياء في القرآن الكريم ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,925
النقاط
1,411
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أدعية الأنبياء في القرآن الكريم
آدم عليه السلام
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
نوح عليه السلام
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين لا تبارا
هود عليه السلام
إني توكلت على الله رب وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
ابراهيم عليه السلام
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا تقبل منا إنك أنت السمع العليم ،وتب علينا إنك التواب الرحيم
يوسف عليه السلام
فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
شعيب عليه السلام
وسع ربنا كل شيئ علما على الله توكلنا ،ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
موسى عليه السلام
ربنا بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ،رب اشرح لي صدري ويسر لي قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
سليمان عليه السلام
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين
أيوب عليه السلام
رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
يونس عليه السلام
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
يعقوب عليه السلام
انما اشكوا بثي وحزني إلى الله
محمد رسول الله صلوات الله عليه وسلامه
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
 
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