بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أدعية الأنبياء في القرآن الكريم

آدم عليه السلام

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

نوح عليه السلام

رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين لا تبارا

هود عليه السلام

إني توكلت على الله رب وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم

ابراهيم عليه السلام

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا تقبل منا إنك أنت السمع العليم ،وتب علينا إنك التواب الرحيم

يوسف عليه السلام

فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين

شعيب عليه السلام

وسع ربنا كل شيئ علما على الله توكلنا ،ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

موسى عليه السلام

ربنا بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ،رب اشرح لي صدري ويسر لي قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

سليمان عليه السلام

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين

أيوب عليه السلام

رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

يونس عليه السلام