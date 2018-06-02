سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الثامن

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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#1
مشاهدة المرفق 86099



تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري

مشاهدة المرفق 86100

تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا

سلسلة إكتشف الرقم السري




مشاهدة المرفق 86101
1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 17 18 21 22

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استغرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة



في انتظار مشاركتكم .....
 
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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
297
الإعجابات
988
النقاط
21
الجنس
ذكر
#2
صح فطوركم و المسابقة ستبدأ بعد قليل (انتظرت المنشطة تدخل على الاقل لفتح الموضول لكن حصل خير لعلها مشغولة)
 
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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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21
الجنس
ذكر
#5

الرقم السري للهذا العدد مدون لدي
من ستتة ارقام ( لنرى كيف ستكون المنافسة اذن ;))

4 ارقام مثل الاعداد السابقة و رقم اخر
ساوضح :
رقمين من 0 الى 10
رقمين من 11 الى 20
ورقمين من 21 الى 30


ركزوا مكون من ستتة ارقام.

 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
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#7
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
25 أفريل 2018
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21
الجنس
ذكر
#8
يعطيكم الصحة و صح فطوركم.
لؤلؤة راني موجدلك مجموعة ارقام لا اظن راح يوصلو لحل تاعهم هههه
نبدأ الان و لا نسناو شويا؟
 
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