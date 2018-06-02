سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الثامن

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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مشاهدة المرفق 86099
تم الطرح مسبقا لسلسلة
إكتشف الرقم السري
مشاهدة المرفق 86100
تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا
سلسلة إكتشف الرقم السري
مشاهدة المرفق 86101
1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 17 18 21 22
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق
2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير
فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور
3- في حال استغرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه
4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة
في انتظار مشاركتكم .....
تم الطرح مسبقا لسلسلة
إكتشف الرقم السري
مشاهدة المرفق 86100
تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا
سلسلة إكتشف الرقم السري
مشاهدة المرفق 86101
1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 17 18 21 22
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق
2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير
فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور
3- في حال استغرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه
4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة
في انتظار مشاركتكم .....