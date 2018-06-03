جلباب موضة أم توبة؟؟؟

أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

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#1
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#1
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الموضوع باين من عنوانو
هو ظاهرة الجلباب المنتشرة بكثرة هذا ماخلاني نحط الموضوع وتشاركوني أرائكم

هي مليحة السترة مي؟؟؟؟
دير مكياج ولابسة جلباب!!!!!!هاذي مادخلتش راسي ولي قاتلهم اسكتو جلباب مع سروال!!!!يعني ولاو يجدو فيه شغل ولا موضة والألوان غوز احمر اصفر وووو ....بكري جلباب في لون اسود ولا الالوان الترابية درك نو الحية مخلطة...

تلقاها دايرة جلباب وتسمع لغناء!!! وتروح الاعراس المختلطة يعني نساء ورجال !!!!والله وسخوه...

لي تلبسو تولي ملتزمة ومديرش ماكياج وهي خارجة الا اذا كانت دايرة ستار بكري نشوف نساء كي ديروه يلتزمو بيه مي درك لالا كاااامل لابسين جلباب ظاهرة غريبة منتشرة في الآونة الأخير !!!

ياااريت لباس الجلباب عند بعض الفتيات ونساء يكون توبة ماشي موضة!!!!!

سؤالي ليكم وأرجو التفاعل
الجلباب موضة أم توبة؟؟
ماهو سر ظاهرة جلباب المنتشرة؟؟
مارأيكم في اللواتي يلبسن الجلباب بدون احترامه يعني يفعلون مايشاؤون ؟؟؟

احترامي وتقديري اليكم 👍

امان الله 1.png
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
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6,923
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الإقامة
ذكريات الماضي
الجنس
أنثى
#2
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#3
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا صفصوفة واش احوالك؟ ان شاء الله راكي لاباس؟
شكرا على موضوعك حبيبتي، لكن رايحة نكون مخالفة شوي لواش قلتي في موضوعك
أنا راني معاك ألف بالمائة في أنو الحجاب ككل حاجة مقدسة ومالازمش الانسان يلعب بيها ولا يتمسخر بيها
لازم يعطيها حقها كأي فرض فرضو علينا ربي سبحانو، لكن ماش المتجلببة برك مالازمش نسلطو الضوء على المتجلببة لي
تروح اعراس مختلطة ونخليو المتحجبة لي تروح اعراس مختلطة، ماش لأنو وحدة قررت تدير حجاب يسمى تحولت لملاك ومالازمش تغلط
يعني ماش تجي وحدة محجبة حجاب الموضة وفي الاعراس المختلطة تلبس لباس غير محتشم وتقولك المتجلببة راهي دير ودير
حتى نتي عندك ذنب ولازم تصلحيه، فهمتيني واش نقصد؟ ماش معناها متجلببة كي تروح عرس مختلط راهي غالطة بينما لي
لابسة حجاب الموضة كي ترو حلعرس مختلط نضربو عليها النح، فيزوج غالطات وفيزوج يتحاسبو وكل واحد وذنبو
انا راني فاهمة مقصودك صفصوفة خاطر الحجاب يمثل صورة المرأة الملتزمة ومادام مولاتو قدرت تدير خطوة كيما هاديك
لازم تحاول تصلح نفسها أكثر وتتقرب من ربي أكثر، لكن درك ظهرت واحد الفئة هي راهي محجبة زعما بصح في العرس خاليتها
وبرا خاليتها باللباس غير الاخلاقي وذنوبها لرقبتها بصح غير تشوف متجلببة غلطت تقولك جملتها المشهورة
" انا على الاقل خارجتها مباشرة" ماكانش في ديننا خارجتها مباشرة وماش مباشرة، متجلببة درتي الماكياج تتحاسبي ومتبرجة
درتي الماكياج تتحاسبي، متجلببة رحتي لعرس ونحيتي الخيمار تتحاسبي ومتبرجة نحيتي الخيمار في عرس تتحاسبي
فهمتيني واش نقصد صفصوفة؟ حتى المتجلببة تغلط مثلها مثل المتبرجة مايعنيش أنو المتبرجة انها غالطة من الاول يسمى نشفعولها اذا
غلطت اكثر بينما المتجلببة اذا غلطت مرة نحاسبوها لأنو مالازمش تغلط، المتجلببة انسان وتغلط وتحتاج منا دعوة بالهداية
كيفها كيف المتبرجة تحتاج منا دعوة بالهداية، يمكن المتجلببة هاديك كانت متبرجة ودارت خظوة كيما هاديك وراهيت حسن في نفسها بلعقل
الاهم انها دارت خطوة جيدة وربي رايح يسهلها بقية الخطوات، لكن حبيبتي صفصوفة درك ولاو يديرو سبة ويستغلو الفرص تقولك
انا نقعد بالفيزو ولا ندير جلباب ونتمسخر بيه، لالا غير ديري جلباب وحسنيه ماشي تتهربي من شرع ربي بحجة وحدة خلاف فسدتو
فهمتيني واش نقصد ووين حابة نوصل، ربي يهدينا جميعا وربي يثبتنا على الطريق الصحيح وانا جاوبتك هكا
باه مانمدوش فرصة لذوي القلوب الضعيفة وأعداء الجلباب والحجاب أنو يلقاو فرصة للطعن في الحجاب والجلباب بدل من الانسان
في حد ذاتو، شكرا غاليتي على موضوعك بارك الله فيك وجزاك خيرا
وصح فطورك صفصوفتي
تحياتي

 
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