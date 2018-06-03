الخس القاتل يضرب الولايات الأمريكية

توفى 5 أمريكيين وأصيب نحو 200 آخرين فى 35 ولاية أمريكية، بعد تناولهم «الخس»، فى موجة جديدة لانتشار بكتيريا «إى كولاى» القاتلة. وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة، أنه تم تسجيل 25 حالة جديدة مصابة بـ«إى كولاى»، ما رفع العدد الإجمالى للمرضى إلى 197 فى 35 ولاية، تم نقل 89 شخصا منهم للمستشفيات، كما أصيب 26 بينهم بانهيار فى وظائف الكلى. وربط مسؤولون فى المجال الصحى بين تفشى «إى كولاى» وتناول الخس، الذى يزرع فى منطقة يوما بولاية أريزونا، لكن إدارة الأدوية والغذاء الأمريكية تقول إنه لا أدلة على ذلك، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية، كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة فى ولاية كاليفورنيا، لتضاف إلى 4 وفيات أخرى، واحدة فى أركنساس وأخرى فى نيويورك واثنتان فى ولاية مينيسوتا.وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية إن المرض ظهر مؤخرا فى الولايات المتحدة لأول مرة فى مارس الماضى، وعاد مجددا فى 12 مايو الماضى، فيما أكد بعض المرضى أنهم لم يتناولوا الخس الذى يعتقد أنه مصدر البكتيريا، لكنهم كانوا على اتصال بأشخاص مرضى بعد تناولهم لهذا الخس.وأعلنت وزارة الصحة الكندية وجود 6 حالات مصابة بالمرض، والذى سبق وتسبب فى وفاة 47 شخصا فى ألمانيا عام 2011، وإصابة نحو 2200 آخرين فى مختلف أنحاء أوروبا، بعد أن أكلوا الكرنب. وتعد معظم بكتيريا «إى كولاى» غير ضارة، لكن بعضها ينتج سموما يمكن أن تسبب مرضا شديدا، وتظهر أعراض الإصابة بالمرض بعد 3 أيام من التعرض للبكتيريا، ومن أبرز أعراض الإصابة بـ«إى كولاى» الإسهال الدموى والقىء وآلام فى المعدة.