قاموس مصطلحات كورونا.. كلمات أول مرة نسمعها عن الفيروس بعد انتشاره

كلمات ومصطلحات جديدة أخذت في التداول وبدأنا نسمعها لأول مرة بعد انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ومن هذه الكلمات الحجر الصحي والعزل الذاتى والتباعد الاجتماعى وبعد أن صنفت منظمة العالمية فيروس كورونا وباء سمعنا مصطلحات أخرى مثل: الوباء، الجائحة، التفشي أو الانتشار، كما سمعنا أيضا مصطلح الفيروسات التاجية، وكل هذه المصطلحات يمكننا التعرف على معناها ضمن قاموس يمكننا أن نطلق عليه قاموس مصطلحات فيروس كورونا الجديد.



قاموس مصطلحات فيروس كورونا الجديد

1-ماذا يعني الحجر الصحي؟



نقل موقع كلايفند كلينيك الأمريكى عن أخصائي الأمراض المعدية ستيفن جوردون، "لا يجب أن يكون الحجر الصحي أمرًا مخيفًا.. إنها طريقة فعالة لحماية الجمهور."





تستخدم الحكومات الحجرالصحي لوقف انتشارالأمراض المعدية، الحجر الصحي مخصص للأشخاص أوالمجموعات الذين ليس لديهم أعراض لكنهم تعرضوا للمرض.

الحجر الصحي يبعدهم عن الآخرين حتى لا يصيبوا أي شخص دون علم.



يمكن استخدام وحدات العزل خلال فترات انتشار الأوبئة والأمراض. ويمكن للحكومات استخدام العزل والحجرالصحي لحماية الناس من الأمراض المعدية كما تتمتع الدول بسلطة إقامة الحجر الصحي، كما أن كسر الحجر الصحي له عواقب تتراوح من الغرامة إلى السجن.





２- الفرق بين الحجر الصحي الذاتي والعزل الذاتى

وفقا لموقع جريدة الاندبندنت البريطانية، على الرغم من أن المصطلحين متشابهان، إلا أن هناك اختلافًا طفيفًا بين الحجر الصحي والعزل الذاتي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والتي تعرف العزل بأنه "فصل المرضى المصابين بمرض معدي عن الأشخاص غير المرضى."



والحجر الصحي هو إجراء وقائي "يفصل ويقيد حركة الأشخاص الذين تعرضوا لمرض معدٍ لمعرفة ما إذا كانوا مرضى أم لا".



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن التوصية بالحجر الصحي للأفراد الذين يعتقد أنهم تعرضوا لأمراض معدية مثل كورونا Covid-19 ، لكن لم تظهرعليهم الأعراض.







بالإضافة إلى مراقبة ما إذا كانت الأعراض تتطور، فإن التواجد في الحجر الصحي يعني أن الشخص الذي ربما يكون قد تعرض لن ينقل المرض إلى الآخرين إذا تطور، حيث سيظلون غالبًا في منازلهم.







وقالت سوزان هاسيج، عالمة الأوبئة في تولين، التي تدرس الأمراض المعدية والصحة العامة: "العزلة هي ما يجب عمله للمرضى بينما الحجر الصحي يعني أنك تدرك أنك تعرضت للفيروس لكنك لم تتأكد من مرضك".





من الذى يحتاج الحجر الصحي الذاتي؟



في البداية، كانت المنظمات الصحية تنصح أولئك الذين سافروا إلى بلدان ذات معدلات عالية من الإصابة بالحجر الذاتي عند عودتهم.



وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أيضًا الأفراد بالحجر الذاتي للتعرض المتوسط والمخاطر العالية، مما يعني أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مصاب، أوكان لديهم اتصال محدود مع شخص مصاب لفترة قصيرة من الزمن.







يجب على أولئك الذين يشعرون بالمرض أيضًا البقاء في المنزل والتفكير في العزل الذاتي حتى إذا كانت الأعراض تبدو خفيفة.









وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) ، يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية كامنة أن يفكروا في العزل الذاتي إذا حدث تفشي فيروسات تاجية في مجتمعهم ، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.



"إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بمرض كورونا Covid-19 بسبب عمرك أولأنك تعاني من مشكلة صحية خطيرة طويلة الأمد، فمن المهم جدًا بالنسبة لك اتخاذ إجراءات لتقليل خطر إصابتك بالمرض. إذا لم تكن مريضًا ولم تتعرض لفيروس تاجي ، فأنت لست بحاجة إلى الحجر الصحي الذاتي.







قال جوزيف وينديلكين ، المتحدث باسم إدارة الصحة في رود آيلاند: "إذا لم يظهر الأعراض عليك ، فلا داعي لتغيير روتينك اليومي".





كم من الوقت يجب أن تقوم بالحجر الذاتي؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، إذا لم يظهر على الأفراد أعراض المرض بعد أسبوعين، فيجب أن يكونوا على ما يرام لإنهاء فترة الحجر الصحي والعودة إلى روتينهم اليومي كالمعتاد.



خلال فترة الحجر الصحي الذاتي، لا يحتاج أفراد الأسرة الآخرون عادةً إلى الحجر الصحي الذاتي.





３- الوباء

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد وباء عالمي ظهر مصطلح الوباء وعرفته منظمة الصحة العالمية الوباء بأنه " عندما ينتشرمرض جديدا وتزداد عدد المرضى بمعدلات مفاجئة في مساحة جغرافية كبيرة، وهو يعتبر أخطروأكبر وأكثر انتشارا من مصطلح تفشي المرض.





４- تفشي المرض

عندما يكون هناك ارتفاع مفاجئ في عدد حالات المرض، وقد يحدث فى منطقة جغرافية بعينها أو قد يحدث فى عدد من الدول.

５- الجائحة

أكبر من الأوبئة وتؤثرفي جميع أنحاء العالم أجمع وتؤثرعلى عدد أكبر من الناس، ولا يمكن السيطرة عليها.

６- التباعد الاجتماعي:

التباعد الاجتماعي هو تجنب التجمعات الكبيرة، إذا كان عليك أن تكون بالقرب من الناس ، احتفظ بـ 6 أقدام (2 متر) بينك قدرالإمكان.

７- ماذا يحدث عندما تكون في العزل الذاتي؟

توصي مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية بما يلي في العزل الذاتى:



-اجعلها إقامة: تجنب مغادرة المنزل ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.



-استخدم أغراضك الخاصة: لا تشارك "الأطباق ، أو أكواب الشرب، أو الأكواب، أو أدوات تناول الطعام، أو المناشف، أو الفراش مع أشخاص آخرين أو حيوانات أليفة في منزلك، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.



-النظافة الجيدة هي جزء لا يتجزأ من الحجر الصحي حتى في المنزل، يجب أن يكون غسل اليدين خط الدفاع الأول عندما تكون تحت الحجر الصحي ولا تنس السعال أو العطس في مرفقيك أو منديل ثم ترميه بعد ذلك."