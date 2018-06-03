سلسلة إكتشف الرقم السري العدد التاسع

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
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#1





تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري




تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا

سلسلة إكتشف الرقم السري






1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استغرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة



في انتظار مشاركتكم .....

 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#2
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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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#6
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المشاركات
350
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1,145
النقاط
41
الجنس
ذكر
#6
اهلا اخي فتحي و اختي لؤلؤة. صح فطوركم
واش رايكم ؟ في الارقام 4 ولا 5 و لا 6 ؟
في انتظار البقية كي تبغو نبداو قولولي
راني نشوف اول حلقة للكاميرا الشريرة.
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
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الإعجابات
3,126
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#7
قال 4algeria.com:
اهلا اخي فتحي و اختي لؤلؤة. صح فطوركم
واش رايكم ؟ في الارقام 4 ولا 5 و لا 6 ؟
في انتظار البقية كي تبغو نبداو قولولي
راني نشوف اول حلقة للكاميرا الشريرة.
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نظن 5 أرقام تكفي


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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
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النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#8
هههه الله يسلمك
انا من رايي 5 أرقام، 6 تدخل لمستشفى المجانين
و 4 ولات تبانلنا لعبة بسيطة اذن 5 في المعقول
وأكيد الرأي يعود لبقية المشاركين تاني
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#12
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
350
الإعجابات
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النقاط
41
الجنس
ذكر
#12
اذا لنبدأ اليوم تكون مكونة من خمسة ارقام. رقمين من 0-10 و رقمين من 11-20 و رقم من 21-30 في انتظار البقية
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#20
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
350
الإعجابات
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41
الجنس
ذكر
#20
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