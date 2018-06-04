سلسلة إكتشف الرقم السري العدد (10)

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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#1






تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري





تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا

سلسلة إكتشف الرقم السري






1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استغرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة



في انتظار مشاركتكم .....
 
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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
386
الإعجابات
1,219
النقاط
41
الجنس
ذكر
#2
الرقم السري للهذا العدد مدون لدي
من ستتة ارقام ( لنرى كيف ستكون المنافسة اذن ;))

6 ارقام مثل الاعداد السابقة و رقم اخر
ساوضح :
رقمين من 0 الى 10
رقمين من 11 الى 20
ورقمين من 21 الى 30
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#12
إنضم
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العمر
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#12
بثينة والعقيد راهم جاو راني نشوف فيهم ههه مرحبا بيكم
عجبتني بثينة البارح هي الوحيدة لي قالت ماش فاهمة اللعبة وفي اللخر ربحتنا هههه
 
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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#14
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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ذكر
#14
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#15
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ذكر
#15
قال لؤلؤة قسنطينة:
بثينة والعقيد راهم جاو راني نشوف فيهم ههه مرحبا بيكم
عجبتني بثينة البارح هي الوحيدة لي قالت ماش فاهمة اللعبة وفي اللخر ربحتنا هههه
إضغط للتوسيع...
ان شاء اليوم تكون فهمت ههههه
 
boutheina beto

boutheina beto

:: عضو مُتميز ::
#16
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الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى
#16
قال لؤلؤة قسنطينة:
بثينة والعقيد راهم جاو راني نشوف فيهم ههه مرحبا بيكم
عجبتني بثينة البارح هي الوحيدة لي قالت ماش فاهمة اللعبة وفي اللخر ربحتنا هههه
إضغط للتوسيع...
هههههههههه شفتي ذكية 💪 😂😂😂
ان شااء الله نزيد نربح 😊
 
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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#17
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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41
الجنس
ذكر
#17
boutheina beto

boutheina beto

:: عضو مُتميز ::
#18
إنضم
21 أفريل 2013
المشاركات
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النقاط
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الإقامة
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أنثى
#18
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