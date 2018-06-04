HAMZA USMA
::منشط المسابقة اليومية::
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تعلن مديرية المؤسسة العمومية الإستشفائية بتيبازة عن توظيف أعوان متعاقدين بعنوان سنة 2018 فى المناصب التالية
◼ عامل مهني من المستوى الأول
- عدد المناصب المفتوحة : 24 منصب ( 18 لشغل منصب مهام الأمن و 6 لشغل منصب مهام النظافة)
- شروط الإلتحاق : الذين يبدون لياقة بدنية تتماشي وطبيعة العمل المقصود
◼ سائق سيارة من المستوى الأول
- عدد المناصب المفتوحة : 13 منصب ( لشغل منصب سائق سيارة إسعاف)
- شروط الإلتحاق : الحاصلين على رخصة السياقة صنف ـ ب .
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◼ عامل مهني من المستوى الأول
- عدد المناصب المفتوحة : 24 منصب ( 18 لشغل منصب مهام الأمن و 6 لشغل منصب مهام النظافة)
- شروط الإلتحاق : الذين يبدون لياقة بدنية تتماشي وطبيعة العمل المقصود
◼ سائق سيارة من المستوى الأول
- عدد المناصب المفتوحة : 13 منصب ( لشغل منصب سائق سيارة إسعاف)
- شروط الإلتحاق : الحاصلين على رخصة السياقة صنف ـ ب .
.
المصدر