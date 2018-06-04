المؤسسة العمومية الإستشفائية بتيبازة عن توظيف أعوان متعاقدين بعنوان سنة 2018

HAMZA USMA

HAMZA USMA

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#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
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#1
تعلن مديرية المؤسسة العمومية الإستشفائية بتيبازة عن توظيف أعوان متعاقدين بعنوان سنة 2018 فى المناصب التالية

◼ عامل مهني من المستوى الأول
- عدد المناصب المفتوحة : 24 منصب ( 18 لشغل منصب مهام الأمن و 6 لشغل منصب مهام النظافة)
- شروط الإلتحاق : الذين يبدون لياقة بدنية تتماشي وطبيعة العمل المقصود

◼ سائق سيارة من المستوى الأول
- عدد المناصب المفتوحة : 13 منصب ( لشغل منصب سائق سيارة إسعاف)
- شروط الإلتحاق : الحاصلين على رخصة السياقة صنف ـ ب .


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