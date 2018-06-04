إعلان عن توظيف عمال مهنيين بمديرية التربية لولاية معسكر (142 منصب)

HAMZA USMA

HAMZA USMA

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إعلان عن توظيف عمال مهنيين بمديرية التربية لولاية معسكر (142 منصب)
تعلن مديرية التربية لولاية معسكر عن فتح مسابقة توظيف على أساس إختبار مهني لشغل منصب عامل مهني من المستوى الأول بالتوقيت الكامل بموجد قد غير محدد المدة
يحدد عدد المناصب المفتوحة 142 منصب مالى ( طبقا لمقرر توزيع المناصب الشاغرة بعنوان سنة 2018)
توزيع المناصب مبينية في جدول المرفق مع الإعلن أسفله



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