60 كيلو بخور و5 كيلو دهن العود الفاخر يتم تطييب الحرم المكي بها

مع ملايين المعتمرين والزوار الذين يتوافدون على الحرم المكي، تجهز الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وتحديدا وحدة الطيب والبخور، 60 مبخرة يومياً لتطييب وتبخير المسجد الحرام والكعبة المشرفة، وبمعدل 60 كيلو من البخور الفاخر شهرياً.
ويشمل التطييب أيضا الحجر الأسود والملتزم، وذلك بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً وبأكثر من 5 كيلو من دهن العود، على مدار الساعة، تأكيدا على العناية الفائقة بالمسجد الحرام وجنباته الشريفة، واهتماماً براحة المصلين والمعتمرين والزائرين.
وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد دشّن اليوم, حملة تطييب وتبخير المسجد الحرام والكعبة المشرفة، تأكيداً للعناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة.
ويشمل التطييب أيضا الحجر الأسود والملتزم، وذلك بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً وبأكثر من 5 كيلو من دهن العود، على مدار الساعة، تأكيدا على العناية الفائقة بالمسجد الحرام وجنباته الشريفة، واهتماماً براحة المصلين والمعتمرين والزائرين.
وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد دشّن اليوم, حملة تطييب وتبخير المسجد الحرام والكعبة المشرفة، تأكيداً للعناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة.