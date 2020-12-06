تطييب الكعبة".. قبل الفتح وأقره الرسول وأبرز أنواعه "دهن العود

دهن العودعلى مدى تاريخها حظيت الكعبة المشرفة بعناية المسلمين ورعايتهم الخاصة، فكان يتم تطييبها حتى قبل ظهور الإسلام، حسبما ذكر عبد الله الحسني الزهراني الباحث في تاريخ وآداب المسجد الحرام لحساب هاشتاق السعودية على تويتر، حيث ذكر أن ولاة مكة وساداتها كانوا يتنافسون في تطييب الكعبة والفناء المحيط بها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ذلك بعد فتح مكة.وأوضح الزهراني أن طيب الكعبة المشرفة يختلف من مكان لآخر من أجزاء الكعبة والمسجد الحرام بشكل عام، مضيفًا أنه هناك طيبا خاصا بالحجر الأسود لا يتغير حفاظًا على تماسك المكان، وأنواعا أخرى من الطيب يتم استخدامها في الركن اليماني والملتزم وبقية أجزاء الكعبة وكسوتها، أما من الداخل، فيتم تطييب الكعبة من دهن العود الممزوج بدهن الورد الطائفي أثناء غسلها، ويتم تطهير وتلميع حجر إسماعيل عليه السلام كذلك من قبل رئاسة شئون الحرمين، وهي التي تقوم على تطييب الكعبة وما حولها عشر مرات يوميًا على ثلاث ورديات، أما التلميع فيتم مرة واحدة في اليوم والليلة