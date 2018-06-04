بالصور.. نيمار يثير مخاوف

HAMZA USMA
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أثار اللاعب الدولي نيمار دا سيلفا، مخاوف المنتخب البرازيلي، أثناء الحصة التدريبية، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإنجليزية لندن.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن اللاعب حصل على علاج من الأطباء بعد سقوطه على الأرض بسبب آلام في قدمه.
وكان اللاعب البرازيلي تعرض لإصابة في مشط القدم تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر في الموسم الحالي، كما أنه لم يخض أي مباراة رسمية منذ فبراير/ شباط الماضي.
ويأمل البرازيلي أن يكون في حالة بدنية لائقة خلال نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل، من أجل قيادة منتخب السامبا للحصول على اللقب وتعويض إخفاق النسخة السابقة بالبرازيل.
وسيلعب المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكرواتي في 3 يونيو/ حزيران المقبل على ملعب أنفيلد، قبل أن يخوض المباراة الأخيرة يوم 10 من الشهر ذاته أمام منتخب النمسا.
وقد يغيب نيمار عن المباراتين الوديتين، مع إمكانية مشاركته لبعض الدقائق للوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة في المونديال بشكل أساسي.
المصدر
Koora