كومباني يثير قلق بلجيكا قبل المونديال

HAMZA USMA
::منشط المسابقة اليومية::
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غادر الدولي البلجيكي، فينسنت كومباني، مباراة منتخب بلاده، أمام نظيره البرتغالي، مساء اليوم السبت، ضمن تحضيرات الفريقين، لخوض نهائيات كأس العالم.
وقالت صحيفة "ذا صن"، إن كومباني غادر ملعب المباراة، في الشوط الثاني، بعد شعوره بآلام عضلية، على ملعب الملك بودوان ببلجيكا.
وعقب شعوره بالإصابة، توقف المدافع البلجيكي لنادي مانشستر سيتي، للحديث مع مدرب منتخب بلاده، روبرتو مارتينيز، الذي قرر استبداله باللاعب ديدريك بوياتا.
وأثار كومباني، المخاوف لدى المنتخب البلجيكي، بتجدد الاصابة التي كان يعاني منها مؤخرًا، والتي قد تبعده عن المونديال والمباريات المقبلة للمنتخب.
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