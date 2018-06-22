





منتخب بلجيكا يخطط لاصطياد نسور قرطاج

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وينتظر أن يجري معلول، تغييرات بتشكيلته الأساسية، حيث يرجح أن يدفع باللاعب أسامة حدادي، بدلًا من علي معلول، في مركز الظهير الأيسر.







